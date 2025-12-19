СМИ рассказали, почему не состоялось судебное заседание по делу обвиняемого в мошенничестве фермера Андрея Задираки, который нанес ущерб государству на 600 млн грн

16 декабря в Коростенском горрайонном суде Житомирской области должно было состояться очередное заседание по мошеннической схеме, организованной бывшим топ-менеджером Государственной продовольственной зерновой корпорации Андреем Задиракой. Вместе с сообщниками он вывел из собственности Малинской громады почти 1,5 тыс. га кооператива "Морозовский" рекордной оценочной стоимостью более 600 млн грн. Об этом говорится в материале издания Коротко.Про.

Кроме того, недавно СМИ обнаружили, что Задирака сотрудничает с откровенными российскими коллаборационистами: у одного из его ближайших бизнес-партнеров была обнаружена компания, зарегистрированная "по законам" страны-агрессора России и террористической группировки "Луганская Народная республика".

"Наделы, похищенные Задиракой, Малинской громаде вернули в сентябре 2024 года через хозяйственный процесс. Но вот до самого Задираки, которому еще весной 2023 года (!) в уголовном производстве объявили подозрение за мошенничество в особо крупных размерах (наказание предусматривает до 12 лет тюрьмы) справедливость пока не добралась", - говорится в статье. Из-за постоянных затягиваний судебного рассмотрения дела, ему даже до сих пор не избрали меру пресечения. "Неизвестным образом во время военного положения 48-летний военнообязанный Задирака пересек границу Украины и осел в Греции: украинские правоохранительные органы зафиксировали нотариальные действия, которые он совершал в консульстве в Салониках, о чем прямо указано в судебных документах. Оттуда же он включался в судебные заседания онлайн", - добавляет издание.

Издание отмечает, что в Малинской громаде за последние несколько лет правоохранительные органы обнародовали с десяток сообщений о разоблачении схем рейдерских захватов земель громады через "возрождение" колхозов с фиктивными директорами, на которых переписываются сотни гектаров плодородных полесских земель. "Схема проста: мошенники находят колхоз, на котором когда-то было записано несколько сот гектаров земли. Отменяют решение о его ликвидации (находя подставного директора), фиктивно "возрождают" предприятие, принимают решение о передаче всей земли (которая находится в собственности территориальной громады) в собственность специально созданному ООО. Все это происходит при содействии местных регистраторов и чиновников госземкадастра при молчаливом согласии городских властей", говорится в материале.

Например, полиция Житомирщины сообщала о 1400 га в Малинской громаде стоимостью 12,5 млн грн, которые вывел из земель запаса предприимчивый киевлянин. Параллельно он нанес ущерб на 17,5 млн грн в соседней Чоповицкой громаде по такой же схеме. В другой схеме злоумышленники вывели из владения громады 550 га на 23 млн грн. О раскрытии схемы и возвращении земель неоднократно заявляли в областной прокуратуре. Осенью 2024 года заявили о возвращении 680 га, в феврале 2025 - еще о 670 га. В сентябре 2025 - вернули дополнительно 570 га. Всего, по данным прокуратуры, уже заявлено 19 исков об истребовании 9500 га.

Журналисты отмечают, что игнорирование городским советом заседания по делу о мошенничестве на 600 млн грн может в глазах соответственно мотивированного судьи поставить под сомнение аргументы прокуратуры о нанесении ущерба громаде, поскольку сама громада очевидно не проявляет заинтересованности в привлечении мошенника к ответственности. Однако вряд ли Андрей Задирака сможет выйти сухим из воды, ведь дело приобрело большую огласку. Привлечение его к уголовной ответственности подаст недвусмысленный сигнал и другим участникам схем по всему Коростенскому району и в частности Малинской громаде, что захват земель граждан будет жестко наказываться законом в любом случае", - сказано в материале.