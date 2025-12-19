Именно через порты на Дунае в Одесской области поступает львиная доля импортного топлива.

Российские удары по мостам в Одесской области могут заблокировать 60% импорта топлива в Украину. Это быстро приведет к дефициту бензина и росту цен, сообщил основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин в Facebook.

По его словам, в случае полного уничтожения моста в Маяках попасть в Измаил из основной части Одесской области и обратно можно будет только через соседнюю Румынию.

"Мы будем ставить понтоны, они их будут сносить, нарушится логистика с Измаилом и я не знаю как там по другим рынкам, но топливный точно быстро свернется. 60% рынка - это Измаил, перекрытие его таким образом уже в понедельник поднимет цены по Западным базисам на 2 грн минимум, создаст дикий дефицит бензовозов и приведет к поэтапным остановкам АЗС, начиная с восточных и южных регионов", - отметил Леушкин.

Он также отметил, что по негативному сценарию рынок неделю будет "лихорадить", пока логистика через Молдову и Румынию перестроится и пока цены придут в себя при новой логистике.

"Но самое важное, что снова и снова, любая проблема на топливном рынке остро обнажает вопрос транспорта, поскольку только бензовозы способны быстро решать эту проблему, а бензовозы требуют водителей, которых уже очень мало. И если бы сейчас был высокий сезон, то мы бы быстро вспомнили, что такое топливный кризис в его расцвете", - добавил эксперт.

Атака моста в Одесской области

19 декабря стало известно, что по мосту в населенном пункте Маяки ночью и днем россияне направили около 15 "Шахедов" и нанесли удар баллистической ракетой с кассетной боевой частью.

Удары по мосту значительно усложнили передвижение по региону. В соцсетях люди писали, что с юга Одесской области не могут попасть в Одессу.

В ГПСУ заявили, что в результате российской атаки по объекту инфраструктуры вблизи Маяков приостановлено движение по трассе Одесса-Рени. Это усложнило дорогу к ряду пунктов пропуска в Одесской области: "Паланка - Маяки - Удобное", "Рени - Джурджулешты", "Табаки - Мирное", "Виноградовка - Вулканешты", "Староказачье - Тудора""Новые Трояны - Чадыр Лунга", "Орловка - Исакча", "Долинское", "Железнодорожное", "Лесное", "Серпневое", "Малоярославец".

Также "Укрпочта" и "Новая почта" предупреждали о возможных задержках отправлений.

Ранее эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщал, что последние удары по Одесской области свидетельствуют о том, что Россия пытается разорвать транспортные коммуникации между юго-западной частью региона и остальной частью Украины.

