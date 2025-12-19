Православный праздник сегодня в народе называют Оберег дома.

20 декабря по новому церковному календарю православные чтят память святого Игнатия Богоносца. Рассказываем о том, какие традиции соблюдают в этот день, что можно и нельзя делать, а также какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

20 декабря (2 января - по старому календарю) в православной церкви чтят память святого Игнатия Антиохийского, известного как Богоносец.

О жизни святого сохранилось немного сведений. Считается, что он родился в Антиохии в I веке. По происхождению был сирийцем, а также учеником апостола Иоанна Богослова. От него Игнатий и получил глубокие знания в христианском учении.

Прозвище Богоносец святому дали потому, что в младенчестве его держал на руках сам Иисус Христос. Но есть и другое толкование: якобы Игнатия так прозвали за то, что он был носителем Божественного духа. Со временем святой стал одним из самых авторитетных христианских писателей, его перу приписывают послания христианским общинам Эфеса, Магнезии, Траллии, Филадельфии, Смирны и Рима.

После того как апостол Петр оставил кафедру епископа Антиохии, то ее возглавил Игнатий. Когда на престол взошел император Траян, то Игнатий подвергся гонениям за веру: святого сослали в Рим и там пытались заставить отречься от христианства. Но так как это не удалось, епископа казнили. Мощи святого Игнатия покоятся в храме святого Климента в Риме.

Какой праздник сегодня церковный в старом календаре

По юлианскому календарю 20 декабря церковь вспоминает святого Амвросия Медиоланского - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и какие запреты связаны с этой датой.

О чем стоит помолиться в этот день, что сегодня нельзя делать

К святому Игнатию Богоносцу обращаются в молитвах о благосклонности Господа нашего, просят защиты от сглаза и зла, помощи в делах, семейного благополучия, удачи в учебе. Считается, что святой покровительствует людям, которые отошли от веры.

В народе день называют Игнатьев, или Оберег дома, а самого святого почитают как покровителя дома. По народным традициям, в этот день нужно обойти дом с иконой, а затем поклониться ему - считается, что такой обряд охраняет семью от нечистой силы и сохраняет достаток и благополучие.

Хорошей традицией считается провести этот день в кругу родных, наводить порядок в доме. В некоторых регионах в старину существовал обычай обтрясать яблони от снега - верили, что это принесет хороший урожай.

В церковный праздник не приветствуются ссоры, зависть, лень и любые проявления агрессии. Нельзя мстить, отказывать в помощи людям и животным, нарушать правила Рождественского поста.

По народным приметам в Игнатьев день следует особенно осторожно относиться к деньгам: не следует брать и давать взаймы. Также в этот день не рекомендуется делать крупные покупки.

Приметы на 20 декабря

По приметам Игнатьева дня судят о погоде в ближайшие дни, а также о том, каким будет лето и будущий урожай:

мокрый снег в этот день - к дождливому лету, а ясная и сухая погода - к засушливому;

солнце в дымке - к пурге;

собаки и кошки катаются в снегу - будет метель;

паук плетет паутину в доме - завтра будет тепло и ясно.

Сильные морозы на Игната обещают богатый урожай и жаркое лето, в народе говорят: каков Игнат, таков и август.

