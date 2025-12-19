При этом, российский диктатор отметил, что следует "устранить первопричину конфликта".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что России якобы очень хочется, чтобы в 2026 году не было "военных конфликтов". Об этом глава Кремля заявил во время ответа на вопросы россиян, сообщают СМИ.

"Нам тоже очень бы хотелось, чтобы мы в следующем году жили в условиях мира и без всяких военных конфликтов", - заявил Путин.

Он добавил, что Россия якобы пытается решить все "спорные вопросы путем мирных переговоров".

"Без сомнения, и я думаю, что вы согласитесь, что нам следует устранить первопричину конфликта, чтобы ничего подобного в будущем не повторялось, чтобы мир был долговременным, устойчивым и надежным. К этому мы и будем стремиться", - добавил кремлевский диктатор.

Также Путин цинично заявил, что не считает себя ответственным за гибель людей в войне, которую Россия начала против Украины.

Другие заявления Путина

Ранее УНИАН сообщал, что российский диктатор заявил, что якобы со стороны Украины они не видят готовности к миру. Россия же, по словам Путина, хочет завершить войну в Украине на основе тех принципов, которые были им озвучены в июне 2024 года в Министерстве иностранных дел РФ. Тогда глава Кремля требовал от Украины отказаться от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Также Путин вспомнил саммит на Аляске с главой Белого дома Дональдом Трампом. По словам российского диктатора, тогда якобы он согласился на предложенные Трампом условия. Он отметил, что были предложены определенные компромиссы со стороны США и РФ на них согласилась, хотя "это были сложные решения для нас".

Также президент РФ заявил о якобы захвате города Северска, на очереди Лиман. Путин добавил, что в планах РФ есть продолжение наступления и следующей целью, по его словам, станет взятие под контроль города Славянск.

Глава Кремля отметил, что российские оккупанты также якобы контролируют Купянск, что в Харьковской области и половину Гуляйполя, что в Запорожской области. Что касается опубликованного видео Зеленским у стелы города Купянск, российский диктатор отметил, что якобы она "расположена в километре от города".

