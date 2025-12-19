Рубио отметил, что мира можно добиться путем переговоров только, если обе стороны пойдут на уступки.

Прогресс по прекращению российско-украинской войны достигнут, но предстоит проделать еще много работы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время брифинга.

Прогресс по урегулированию войны

"Я думаю, что мы добились прогресса. Но еще есть куда идти. Очевидно, самые сложные вопросы всегда являются последними", - сказал госсекретарь США.

По словам Рубио, войны, как правило, заканчиваются одним из двух способов: капитуляцией одной стороны перед другой или путем переговорного урегулирования.

"Мы не видим капитуляции в ближайшем будущем ни с одной из сторон, и поэтому только переговорное урегулирование дает нам возможность закончить эту войну", - добавил он.

Рубио отметил, что мира можно добиться путем переговоров только, если обе стороны что-то получат от этого, а также если они пойдут на уступки. По его словам, США пытаются выяснить, что могут дать Украина и Россия, а также то, что они ожидают получить взамен.

"То, что мы пытаемся понять, это то, с чем Украина может согласиться и с чем может согласиться Россия, определить позиции обеих сторон и посмотреть, сможем ли мы как-то приблизить их друг к другу к какому-то соглашению", - объяснил госсекретарь США.

Готовы ли США признать оккупированную украинскую территорию российской

Во время брифинга журналист спросил у Рубио, готовы ли США юридически признать оккупированную украинскую территорию российской. В ответ на это госсекретарь США заявил, что не может говорить о каких-либо конкретных деталях будущей мирной сделки.

"Мы не сможем вести переговоры о мирной сделке, особенно такой как эта, в СМИ... Позвольте мне просто сказать: не может быть мирной сделки, если Украина не согласится с ней. И не может быть мирной сделки, конечно, если Россия не согласится. Но помните, что любая мирная сделка - это та, с которой Украина должна согласиться, потому что они являются участником боевых действий. Если Украина скажет, мы не согласны с этим, мира не будет", - подчеркнул Рубио.

По словам госсекретаря США, Вашингтон не собирается навязывать соглашение Украине или России. Он заявил, что США хотят понять, смогут ли обе стороны войны прийти к согласию.

"Это занимает много времени. Нам придется проявить некоторое терпение в этом. К сожалению, это уже затянулось дольше", - добавил Рубио.

Соглашение с уступками территорией может стать тяжелым вызовом для Украины

Ранее Politico писало, что любая мирная сделка с Россией, которая будет предусматривать территориальные уступки Украины, станет для президента Владимира Зеленского почти непреодолимым политическим и общественным вызовом. В издании напомнили, что многие украинцы не готовы принять сдачу земель России ради мира.

Кроме того, в издании привели результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Он показал, что 75% украинцев считают любой "мирный план", предусматривающий территориальные уступки со стороны Украины, абсолютно неприемлемым.

