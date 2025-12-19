GeForce RTX 5060 неожиданно оказалась самой лучшей видеокартой по соотношению цена за FPS в 1080р и 1440р.

Редакция авторитетного немецкого ресурса ComputerBase составила рейтинг видеокарт с самым выгодным соотношением цены и производительности по состоянию на декабрь 2025 года.

Для его формирования использовались результаты тестирования 24 актуальных GPU в популярных ААА-играх, вышедших в последние пару лет. Все видеокарты сравнили по параметру "fps на каждый потраченный евро".

Видеокарты для 1080р

В ходе тестирования выяснилось, что самым оптимальным вариантом для 1080p-гейминга и классической растеризацией является GeForce RTX 5060. Также в тройку лидеров вошли GeForce RTX 5050 8 ГБ и Radeon RX 9060 XT 16 ГБ.

Видео дня

А вот уже в играх с технологией трассировки лучей лидирует Radeon RX 9060 XT (16 ГБ), тогда как самой невыгодной картой для 1080р стала GeForce RTX 4060.

Видеокарты для 1440р

Наиболее выгодным решением для 2К-гейминга вновь оказалась GeForce RTX 5060, хотя Radeon RX 9060 XT 16 ГБ и RX 9070 XT отстают от нее всего на 3 и 5% соответственно.

А вот в 1440р в играх с рейтрейсингом RTX 5060 не смогла попасть даже в пятерку лидеров. Самыми выгодными видеокартами в этом категории стали Radeon RX 9060 XT 16 ГБ, Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT.

Видеокарты для 4K

В пересчете количество fps на каждый потраченный евро лидером подборки 4К-гейминга стала Radeon RX 9070 XT. Она заняла лидирующие позиции не только в классической растеризации, но и в трассировке лучей.

Также пользователям стоит присмотреться к Radeon RX 9070 и GeForce RTX 5070 – это сбалансированные решения для тех, кто ищет баланс мощности и цены.

Согласно свежему опросу Steam, более 52% ПК-геймеров по-прежнему используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Тогда как самой популярной видеокартой является мобильная GeForce RTX 4060.

А Nvidia ранее в этом месяце прекратила поддержку видеокарт GTX 1000 и 900. Актуальный драйвер GeForce поддерживает либо модели линейки GeForce RTX, либо семейство GeForce GTX 16.

Вас также могут заинтересовать новости: