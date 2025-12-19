Курс гривни к евро установлен на уровне 49,47 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 22 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,25 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 9 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,47 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 12 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,27/42,30 грн/долл., а евро - 49,51/49,52 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 19 декабря снизился на 8 копеек и составлял 42,52 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 42,15 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне остался на прежнем уровне и составлял 50 гривень за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 49,40 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 11 копеек и составлял 42,49 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 15 копеек и составлял 49,95 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 41,89 гривни, а евро - по курсу 48,95 гривни за единицу иностранной валюты.

