Исполнительница заверила, что "просто не обращает внимания".

Известная украинская певица Елена Тополя рассказала, как воспринимает хейт, различные слухи и другую реакцию в сети на новость о ее разводе с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей.

"Настолько многие это прокомментировали, а особенно какие-то блогеры. Я читаю и думаю: понимаю, что мудрые люди не будут даже никак реагировать на это. А те, кто глуп и немудр будут все это растягивать, размазывать. Ну, пусть этим занимаются. Не хочу в это вообще влезать", - отметила она в интервью BLIK.ua.

Она заявила, что считает это "пустозвоном".

Видео дня

"Это как от какого-то важного события отвлекать внимание. Точно знаю, что те, кто действительно знают меня, мою жизнь - никто никогда бы такого не сказал. И против Тараса, и против меня", - добавил Тополя.

Кроме того, певица заверила, что "просто не обращает внимания" на хейт:

"Я могу блокировать людей, если они пишут какие-то гадкие комментарии. Это мои странички. И если мне пришли желчи налить, этих людей я больше не пускаю. Это как у себя в доме мы должны убрать. Если кто-то приходит ко мне засорить, он больше ко мне не зайдет".

Тарас и Елена Тополи разводятся - что сообщалось ранее

Напомним, о том, что Тарас и Елена Тополи разводятся после 12 лет брака, стало известно 1 декабря.

Блогер-сплетник Богдан Беспалов вероятной причиной их развода назвал систематические измены и злоутопребление алкоголем.

Вас также могут заинтересовать новости: