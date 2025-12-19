В своих предыдущих материалах я подробно описывал то, что называю "дубайским следом" заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника, и странную избирательность нашего банковского надзора. Тогда, публикуя факты об элитной недвижимости, фиктивных разводах и давлении на отдельные секторы бизнеса, я ждал реакции. Любой. Опровержения, служебное расследование, хотя бы формальную отписку.

Но Национальный банк избрал тактику страуса: спрятать голову в песок и делать вид, что ничего не происходит. Мол, это лишь внутренние украинские разборки, которые можно пересидеть в тишине кабинетов на Институтской.

Не получилось. Тишина закончилась. Теперь об этом говорят в Лондоне.

Авторитетное британское издание International Business Times опубликовало разгромный материал под названием ""Mindich-Gate" в Украине - это также и банковский скандал". И выводы британских журналистов значительно жестче моих. Они ставят вопрос ребром: Национальный банк Украины и лично куратор надзора Дмитрий Олейник не могли не знать о масштабных схемах вывода средств из "Энергоатома". А значит - они или вопиюще некомпетентны, или являются соучастниками.

$100 миллионов, которых "не заметили"

Британцы смотрят на ситуацию прагматично. Есть факт: НАБУ расследует хищения в "Энергоатоме" (дело Тимура Миндича, так называемая операция "Мидас"). Есть сумма: около 100 миллионов долларов, которые были вымыты из госпредприятия. Есть способ: деньги проходили через банковскую систему, превращались в наличные, выводились за границу.

И есть шокирующая деталь, которую подсвечивает IBTimes: за все время работы этой "стиральной машины" ни один украинский банк не подал в Госфинмониторинг отчет о подозрительных операциях в отношении фигурантов этой схемы. Ни одного "красного флажка".

Как человек, разбирающийся в банковском деле, скажу откровенно: провести 100 миллионов долларов мимо финмониторинга в воюющей стране, где блокируют карточки волонтерам за 5 тысяч гривен перевода - невозможно. Технически невозможно. Если только кто-то очень влиятельный не дал команду "выключить камеры" и отвернуться.

Британское издание формулирует это безжалостно: "Если Госфинмониторинг действительно не получал отчетов... то возможны только два сценария. Либо украинские банки полностью провалили свой комплаенс, либо кто-то на определенном уровне гарантировал, что конкретные клиенты никогда не будут считаться подозрительными".

Кто этот "кто-то на определенном уровне"? Все нити ведут к блоку банковского надзора НБУ, который возглавляет Дмитрий Олейник.

Дипломатическая пощечина от НБУ

Но хуже всего в этой истории даже не подозрение в коррупции, а реакция - точнее, ее отсутствие - на запросы международной прессы. Это уже не просто служебная халатность, это дипломатический провал.

Автор статьи в IBTimes - не начинающий блогер. Это Элисон Мутлер (Alison Mutler), журналистка с международным именем, экс-руководитель бюро Associated Press и спецкорреспондент "Радио Свобода". Человек, чьи материалы читают в Госдепе и офисах европейских комиссаров.

Элисон Мутлер официально обратилась в Национальный банк за комментарием. Она задала прямые вопросы. И знаете, что сделал коммуникационный департамент независимого регулятора? Они просто проигнорировали запрос.

Эй, господин Олейник! Эй, господин Пышный! Вы действительно думаете, что можно вот так просто "отморозиться" от журналиста такого уровня?

Это не украинский телеграм-канал, который можно заблокировать, и не местное издание, на владельца которого можно нажать.

Игнорирование запроса International Business Times - это явка с повинной. Это сигнал для Запада: НБУ нечего сказать в свою защиту. Они не могут объяснить, откуда у семьи замглавы активы в Дубае и Вене. Они не могут объяснить, почему надзор "душит" легальный бизнес, но позволяет выводить сотни миллионов из атомной энергетики.

Такое поведение - это трусость. И эта трусость дорого будет стоить государству.

Институциональная слепота или преступный сговор?

Британская статья выводит мои предыдущие расследования на новый уровень. Если раньше мы говорили об этических нарушениях и несоответствии образа жизни Дмитрия Олейника его доходам (что уже является основанием для увольнения), то теперь речь идет об угрозе макрофинансовой стабильности.

IBTimes пишет: "Для партнеров Украины... если выяснится, что руководство НБУ закрывало глаза на подозрительные иностранные активы и позволяло использовать инструменты финмониторинга выборочно... репутационный удар почувствуют не только в Киеве".

Западные партнеры годами вкладывали политический капитал в создание независимого НБУ. Нацбанк был "священной коровой" реформ. И когда оказывается, что в этой институции заместитель главы может иметь незадекларированные связи, недвижимость в Эмиратах и при этом "не замечать" Миндич-гейт - это разрушает фундамент доверия.

Почему мы удивляемся задержкам финансовой помощи? Почему мы слышим скепсис от республиканцев в США или евроскептиков в ЕС? Потому что такие истории дают им железные аргументы: "Зачем давать деньги стране, где центральный банк прикрывает "схематоз" на сотни миллионов?".

Время отвечать

Молчание НБУ затянулось. Господа руководители Нацбанка, вы можете не отвечать мне, Борису Кушнируку. Вы можете игнорировать украинские СМИ. Но игнорировать западные медиа, прятаться от вопросов о происхождении "кэша" по делу Миндича и делать вид, что Олейник - это просто эффективный менеджер, который не отвечает за дубайскую недвижимость, записанную на жену, уже не получится.

Запад задает конкретные вопросы. И они звучат уже не как просьба, а как требование аудита.

1. Как банковская система пропустила операции "бэк-офиса" Энергоатома? 2. Были ли неформальные указания банкам не трогать компании из орбиты Миндича? 3. Почему НБУ не проводит внутреннее расследование относительно состояния Дмитрия Олейника, о котором уже пишет иностранная пресса?

Отсутствие ответов на эти вопросы сегодня - это приговор. Не только для конкретных чиновников, но и для институциональной способности государства защищать свои финансы от мародеров.

Вы можете молчать дальше. Но это молчание становится громче любых оправданий. И боюсь, что следующим шагом будет не статья в газете, а конкретные фамилии в санкционных списках наших же партнеров.