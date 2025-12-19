В Киеве 24 декабря будет без существенных осадков.

Начиная с 24 декабря есть тенденция к снижению значений температуры в Украине до морозов. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Она отметила, что 24-25 декабря на погоду в Украине будет влиять поле повышенного атмосферного давления. В то же время, начиная с 24 декабря, уже есть тенденция к снижению значений температуры до морозов.

"Более зимний характер погоды уже будет. Хотя в осадках это сильно выражаться не будет", - сказала эксперт и добавила, что только в большинстве западных областей 24 декабря может быть небольшой мокрый снег и дождь.

Видео дня

Температура ночью и днем 24 декабря составит от 3-х мороза до 3-х градусов тепла. Несколько теплее будет на Закарпатье и на юге страны, +1°...+7° в дневные часы.

"И также 24-го на большей части Левобережья, Киевская область, Черкасская, Кировоградская - снижение температуры уже будет более ощутимо в этих регионах. Там температура и ночью, и днем уже будет 0°...-6°. И ночью на востоке и северо-востоке страны даже до -10 местами", - рассказала синоптик.

Погода 25 декабря

В то же время 25 декабря, отметила Птуха, будет преимущественно без осадков. Температура ночью-4°...-10°, на Левобережье местами - даже немного ниже. Днем 0°...-6°.

"На востоке, северо-востоке страны в дневные часы также может быть немного ниже, чем 6 мороза, но не сильные значения", - сказала она.

Погода в Киеве на Рождество

В столице 24 декабря будет без существенных осадков. Ночью и днем ожидается снижение температуры. "Если 23-го будет около нуля в течение суток, то 24-го декабря - уже где-то -2°...-4°", - отметила эксперт.

25 декабря сохраняется тенденция морозной ночи, даже до 3-5 градусов мороза. Днем также будет сохраняться небольшой мороз. Погода будет без осадков.

Как сообщал Погода УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что с 25-26 декабря в большинстве областей Украины ожидается похолодание.

По ее словам, температура снизится не до лютых морозов, но, вероятно, до 7-12 градусов мороза ночью.

Вас также могут заинтересовать новости: