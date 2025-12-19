Анчал Вохра напомнила, что подобные соглашения в прошлом не решали главные проблемы конфликтов.

Правительству Украины навязывают сложный выбор - продолжить бороться против России или уступить ей суверенную территорию. Одним из предложений в рамках мирного плана, продвигаемого США, является создание свободной экономической зоны на Донбассе.

Как пишет колумнистка Foreign Policy Анчал Вохра, история не дает оснований полагать, что демилитаризованная или свободная экономическая зона на Донбассе поможет Украине добиться мира. Она подчеркнула, что другие подобные соглашения в прошлом не решали главные проблемы конфликтов.

Что предлагают США

Вохра напомнила, что сейчас Украина удерживает около 15% территории Донецкой области. Там расположены угольные месторождения и предприятия тяжелого машиностроения.

Одно из предложений в рамках мирного плана предусматривает превращение этой территории в демилитаризованную зону, а другое - создание свободной экономической зоны. Они призваны стать буфером между территориями, контролируемыми Украиной и РФ.

Одна из главных проблем заключается в том, что пока неясно, как будут выглядеть эти договоренности, а также то, кто будет контролировать эту зону, отметила Вохра. Она добавила, что СМИ ранее писали о том, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает вывести украинские войска из этой зоны и добиться международного признания этих территорий частью России. Однако Украина считает это несправедливым требованием, поскольку от Москвы вывод войск не требуется.

Примеры из истории

Вохра рассказала, что в истории существует лишь несколько соглашений, которые могли бы служить моделью для создания возможной буферной зоны на Донбассе. Например, в 1953 году демилитаризованная зона была создана на Корейском полуострове с целью положить конец Корейской войне.

Тем не менее, Корейскую войну удалось завершить в основном благодаря развертыванию американских войск на территории страны, подчеркнула Вохра. Она напомнила, что администрация Трампа неоднократно заявляла, что не будет вводить войска в Украину, а европейские страны готовы отправить свои войска только в качестве "сил успокоения".

Египетско-израильский конфликт также завершился созданием демилитаризованной зоны на Синайском полуострове и подписанием мирного договора, в основном благодаря поддержке Израиля со стороны США, отметила Вохра. Она добавила, что соглашение также сработало благодаря фундаментальному сдвигу в политических расчетах обеих сторон и решению жить бок о бок.

"Я не уверен, что Синай можно сравнить с Донбассом. Если бы нам удалось убедить Египет поделиться Синаем, то, возможно, это было бы так. Потому что именно этого и требует Россия - отдать часть украинской территории. В то время были попытки захватить Шарм-эш-Шейх, но этого не произошло. Обе стороны потеряли желание воевать. До тех пор, пока одна из сторон будет считать, что у нее больше шансов получить то, что она хочет, соглашение не будет достигнуто", - рассказал Эран Лерман, бывший заместитель советника по национальной безопасности Израиля.

Кроме того, журналист напомнила, что миротворческие силы под руководством ООН получили поручение поддерживать перемирие между израильскими и сирийскими войсками на Голанских высотах. Они отделили оккупированную Израилем Сирию от остальной территории Сирии и с тех пор сохраняют спокойствие, хотя Голаны по-прежнему признаны международным сообществом как сирийская, а не израильская территория.

Что может сделать Украина

Вохра считает, что Украина могла бы согласиться на создание демилитаризованной зоны на Донбассе, не уступая юридически свою землю. Проблема заключается в том, что Москва отказывается принимать что-либо, кроме международного признания своих притязаний на украинскую территорию.

Журналист отметила, что Украина могла бы принять де-факто контроль России над украинскими территориями, которые она уже контролирует, и согласиться на создание буферной зоны на Донбассе, но при условии, что она сохранит формальный суверенитет как над этими территориями, так и над территориями, которые в настоящее время контролируются российскими войсками. Однако украинское правительство не верит, что официальные территориальные уступки приведут к прочному миру.

Вохра добавила, что некоторые эксперты сходятся во мнении, что при нынешних темпах России понадобится очень много времени, людей и денег, чтобы захватить весь Донбасс. Они не согласны с предположением администрации Трампа, что Украина проигрывает войну.

"Если россияне могут легко захватить эту территорию, то почему они этого не еще не сделали? Почему это является важным пунктом в переговорах? Если это не требует значительных затрат времени и усилий, то почему это является ключевым требованием России? Я думаю, что затраты на захват этой территории могут истощить военные усилия России в войне", - сказал Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги.

Вохра считает, что даже если Россия в одностороннем порядке захватит эту территорию, она не сможет заставить международное сообщество, включая Европу, признать это. Она напомнила, что в 1970-х годах Турция вторглась на Кипр и аннексировала треть острова, но Турция остается единственной страной, признающей его турецкой территорией.

Журналист резюмировала, что демилитаризованная зона или свободная экономическая зона могут функционировать только в том случае, если обе стороны заинтересованы в прекращении конфликта и ценят преимущества мира. Тем не менее, сейчас Россия считает, что имеет преимущество на поле боя, не в последнюю очередь благодаря симпатии Трампа к Путину.

Хорошего соглашения с Россией быть не может

Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что потенциальное соглашение о прекращении боевых действий с Россией будет или плохим, или очень плохим, или его не будет вообще. Он отметил, что будет ли это соглашение вообще, зависит от участия США.

Арахамия подчеркнул, что Вашингтон сейчас больше давит на Украину, чем на Россию. Тем не менее, он признал, что без США шансов добиться мира дипломатическим путем не будет.

