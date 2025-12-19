Фото, получившее главный приз, сделал британский фотограф во время путешествия по Африке.

Дикая природа поражает не только своей красотой и рекордами, но и забавностью. Ежегодный международный фотоконкурс Nikon Comedy Wildlife Awards определил самые забавные фото дикой природы за 2025 год.

Как сообщает сайт конкурса, "общим победителем" стал снимок "танцующей гориллы", прыгающей через лесную поляну. Автор снимка получил в качестве приза "невероятное сафари", а также "уникальный трофей ручной работы" из Танзании.

Британец Марк Кон, который сфотографировал гориллу, рассказал, что снимок сделал в горах Вирунга, лежащих на стыке границ Демократической Республики Конго, Руанды и Уганды.

"Мы провели четыре незабываемых дня, путешествуя по туманным горам Вирунга в поисках семей горилл. В тот день мы наткнулись на большую семейную группу, известную как семья Амахоро. Они собрались на лесной поляне, где взрослые спокойно искали пищу, пока молодняк увлеченно играл. Один молодой самец особенно стремился продемонстрировать свои акробатические способности: пируэты, кувырки и высокие удары ногами. Наблюдать за его выступлением было чистой радостью, и я очень рад, что смог зафиксировать его игривый дух на этом снимке", - рассказал фотограф.

Кроме того, жюри конкурса определило победителей в нескольких отдельных категориях. Вот некоторые самые интересные из них:

Конкурс Nikon Comedy Wildlife: что нужно знать

Nikon Comedy Wildlife Awards - это международный конкурс фотографий дикой природы, который специализируется на юмористических и веселых моментах из жизни животных.

Конкурс основали в 2015 году профессиональные фотографы Пол Джойнсон-Гикс и Том Саллам, которые стремились создать легкий и веселый формат, отличающийся от серьезных фотосоревнований. С 2024 года главным спонсором стал Nikon, и конкурс получил современное название. Каждый год он привлекает тысячи участников со всего мира, а 10% чистой прибыли перечисляется на поддержку природоохранных проектов.

Цель конкурса - показывать "человеческие" черты в поведении животных через смешные позы, выражения морд и неожиданные ситуации, чтобы напомнить, насколько мы похожи на них и как важно их защищать. Фотографии должны быть аутентичными, без искусственного интеллекта или сильного редактирования, и изображать только диких животных, без домашних или тех, что в неволе.

