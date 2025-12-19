Вредители могут поражать не только муку, но и крупы, макароны и крекеры.

Иногда в муке внезапно появляются различные насекомые – и такое заражение может произойти даже в самом чистом доме или самом хорошем продуктовом магазине. Эксперты в статье для southernliving.com объясняют, с какими насекомыми-вредителями вы можете столкнуться и как от них можно избавиться.

"В зависимости от вида вредителя, жизненный цикл от яйца до взрослой особи может составлять всего от трех до шести недель. Взрослые особи некоторых видов могут жить до трех лет, и многие откладывают сотни яиц, поэтому одновременно может присутствовать несколько поколений", - говорит доцент кафедры борьбы с вредителями в зданиях при Университете штата Северная Каролина Крис Хейз.

Вредители в кладовой могут загрязнять самые разные продукты питания — не только муку, говорит энтомолог-консультант Клемсонского университета Эрик Бенсон. В том числе: любые виды круп, такие как кукурузная крупа или кукурузная мука, Овес, кукуруза, ячмень, бобы и рис; переработанные продукты, такие как крекеры и смеси для выпечки; макароны; специи и орехи, сухое молоко, сухофрукты и овощи, корм и лакомства для домашних животных

Что за насекомые в муке?

Как правило, наиболее распространенные вредители, встречающиеся в продуктах питания, делятся на две основные категории:

Жуки, такие как пильчатые зерновые жуки, красные и смешанные мучные жуки, аптечные жуки и торговые жуки.

Моль, такие как индийская зерновая моль и ангумуазская зерновая моль.

Или вы можете обнаружить куколок, заключенных в липкую паутину, прикрепленных к поверхностям в кладовой, таким как полки или потолок, говорит Бенсон.

Что делать с насекомыми в кладовой

Определите вредителя. Хотя вам не обязательно определять точный вид, следует отметить, жук это или моль, поскольку методы борьбы несколько различаются, говорит Бенсон.

Выбросьте зараженный предмет . Поместите его в пакет, запечатайте и немедленно отнесите в мусорный бак на улице, говорит Хейз.

Осмотрите коробки, пакеты и контейнеры рядом с местом, где вы обнаружили вредителей. Хейз советует осмотреть каждый контейнер, ища признаки личинок (гусениц), жуков или паутины.

Проверьте другие шкафы . Хейз говорит, что заражение вредителями должно стать тревожным сигналом, и следует осмотреть расположенные рядом места хранения продуктов. Не забудьте проверить ящик или полку для специй.

Уберите любые рассыпанные продукты . Бенсон советует искать куколок, прикрепившихся к поверхностям, и соскребать и выбрасывать их.

Ищите скрытые источники. Если проблема хроническая, возможно, грызуны хранят орехи и семена в пустотах стен, говорит Бенсон.

Осмотрите декоративные предметы . "Моль иногда обосновывается в таких местах, как старинные жестяные контейнеры", — говорит Хейз.

Забудьте о домашних средствах . "Никакие достоверные исследования не показывают, что такие средства, как лавровый лист или эфирные масла, например, лимонное масло, отпугивают этих вредителей, и они также не избавят от вредителей, уже присутствующих в продуктах питания", — говорит Бенсон.

Проведите повторную проверку. "Избавление от зараженных продуктов питания уничтожает яйца и личинки, но не удивляйтесь, если взрослые особи останутся на несколько недель", - говорит Бенсон. Примерно через две недели внимательно осмотрите все еще раз, чтобы убедиться, что вы обнаружили источник проблемы.

Расставьте феромонные ловушки для взрослых особей моли. Ловушки не контролируют заражение и не привлекают все виды моли. Но они могут помочь вам обнаружить проблемные участки в будущем. недели, говорит Бенсон.

Как предотвратить появление насекомых в продуктах на кухне

Как и в случае с большинством вредителей, профилактика — первый шаг к защите от насекомых. Следуйте этим советам, чтобы предотвратить появление вредителей или ограничить их распространение:

Избегайте покупки продуктов в поврежденной или разорванной упаковке.

Переложите продукты в герметичные контейнеры, выбросив оригинальную упаковку. Используйте стеклянные банки с завинчивающимися крышками или герметичные контейнеры с присосками. Это защищает продукты от нового загрязнения, а также удерживает вредителей внутри, если у вас уже есть заражение.

Используйте продукты по очереди, начиная с самых старых. По возможности храните муку и зерновые продукты в холодильнике или морозильной камере, говорит Бенсон.

Незамедлительно убирайте пролитые жидкости. Протирайте полки в кладовой и пылесосьте щели и трещины, а также пол.

Храните птичий корм в гараже в герметичных контейнерах. Это поможет отпугнуть и других нежелательных гостей, таких как мыши.

Пропылесосьте все места в доме, где употребляется пища.

Ранее эксперты рассказали, где лучше всего хранить лимоны, чтобы они долго оставались свежими.

