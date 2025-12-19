Надежды на улучшение состояния не оправдались.

Бывший муж Наталки Денисенко, известный украинский актер театра и кино Андрей Фединчик заявил о проблемах со здоровьем и объявил об изменениях планов. В своем Instagram в stories артист опубликовал видеообращение, в котором раскрыл подробности.

По словам актера, уже третий день он чувствует себя не лучшим образом, и надежды на улучшение состояния не оправдались.

Фединчик должен был сыграть в спектакле "Все возможно" в Ривно, однако недуг не позволяет ему выйти на сцену. Вместо него на сцену выйдет актер Владислав Никитюк.

"Друзья, я уже третий день как приболел. Думал, что успею к спектаклю, но, к сожалению… Так что сегодня в Ривно вместо меня будет играть Влад Никитюк. Спектакль от этого не ухудшится, я вам обещаю!" - заявил Фединчик на видео.

Напомним, недавно Андрей Фединчик сообщил, что уволился со службы в Вооруженных силах Украины, и назвал причину: "Конечная остановка на маршруте операция - реабилитация - ВВК - непригоден к военной службе".

Известно, что актер вступил в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В декабре 2024-го он перенес сложную операцию на позвоночнике.

