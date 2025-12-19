Российский диктатор заявил о готовности прекратить удары в день возможного голосования в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "готов подумать" над тем, чтобы прекратить наносить удары вглубь территории Украины на время выборов. Об этом он сообщил во время "Прямой линии" в пятницу, 19 декабря.

"Скажу вещь, которая может прозвучать неожиданно. Мы готовы подумать над тем, чтобы гарантировать безопасность во время выборов на Украине. Хотя бы прекратить, воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования", - заявил он.

При этом, глава Кремля выразил мнение, что граждане Украины, проживающие в России, имеют также право голосования.

"И если уж выборы будут, то тогда мы имеем право требовать от тех, кто их будет организовывать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, которые сейчас проживают в России, проголосовать на территории Российской Федерации", - сказал Путин.

Российский диктатор привел данные, что на данный момент якобы на территории РФ проживает от 5 до 10 млн граждан Украины.

Также Путин добавил, что не позволит Украине использовать проведение выборов "для того, чтобы остановить наступление российских войск".

Другие заявления Путина

Ранее УНИАН сообщал, что по словам Путина, Россия хочет завершить войну в Украине "мирными средствами". При этом, глава Кремля отметил, что требует от Украины выполнить требования, которые он озвучивал в июне 2024 года. То есть, российский диктатор продолжает настаивать на том, чтобы Украина полностью отказалась от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Также мы писали, что Путин пригрозил, что попытки блокады Калининградской области Европой "приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта". Он добавил, что это может привести к "крупномасштабному вооруженному конфликту". В то же время, по словам президента РФ, "никаких новых спецопераций не будет, если к России будут относиться с уважением".

