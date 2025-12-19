Ожидается, что после одобрения Бундестагом закон вступит в силу с 1 июля следующего года.

Немецкое правительство одобрило реформу системы социальной помощи, предусматривающую отмену помощи, предоставляемой тем, кто ищет работу. Также предусматривается переход к новой системе базовой поддержки доходов граждан, пишет Welt.

Реформа направлена на усиление давления на получателей помощи с целью их трудоустройства. Для этого значительно ужесточаются санкции за нарушение обязанностей и пропуск встреч в центре занятости. Также в законе закрепляется приоритет трудоустройства над прохождением обучения.

В то же время существенных бюджетных сбережений реформа не предусматривает. Однако в Министерстве труда отмечают, что экономия возникает из-за интеграции людей на рынок труда и уменьшения количества получателей помощи. Ранее правящий блок Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) выразил надежду, что экономия может составить миллиарды.

Ожидается, что после одобрения Бундестагом закон вступит в силу с 1 июля следующего года. Однако этот вопрос считается неопределенным. Федеральное агентство по труду предупредило, что для технической реализации понадобится больше времени.

По состоянию на ноябрь 2025 года "бюргергельд", то есть помощь, предоставляемую тем, кто ищет работу, получали около 5,2 млн человек, из них почти 1,4 млн - дети до 15 лет. Федеральное правительство сейчас тратит более 50 миллиардов евро на ежемесячное пособие, которое составляет до 563 евро, расходы на аренду жилья и отопление, а также на вспомогательные мероприятия и административные расходы.

Ключевой элемент реформы - резкое ужесточение санкций. Те, кто отказывается от приемлемой работы, которая могла бы прекратить потребность в помощи, могут потерять выплаты на срок до двух месяцев.

За другие нарушения предусмотрено немедленное сокращение выплат на 30% на три месяца. В случае многократного пропуска встреч в центре занятости возможно полное прекращение помощи, включая оплату аренды жилья.

