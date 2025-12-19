У этой модели низкий расход топлива, а расходы на обслуживание ниже, чем у многих конкурентов.

Подержанные гибриды не всегда имеют лучшую репутацию относительно надежности. Тем не менее, некоторые модели разрушают этот стереотип.

В How-To Geek рассказали об одном очень надежном гибридном седане с пробегом. По словам экспертов, эта модель способна проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок.

В издании посоветовали обратить внимание на Lexus ES 300h. Эта модель основана на седане Toyota Avalon, но предлагает более высокий уровень комфорта и множество других улучшений.

Отмечается, что у бренда Lexus очень высокая репутация. Многие автомобили этого производителя имеют высокие показатели надежности.

Также в издании добавили, что у Lexus ES 300h довольно низкий расход топлива. Другим плюсом для владельцев являются низкие затраты на обслуживание.

В издании напомнили, что Lexus ES 300h оснащается гибридной установкой с 2,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором суммарной мощностью 218 л.с. и 221 Нм крутящего момента. Система работает в паре с бесступенчатой трансмиссией.

