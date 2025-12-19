Решение Европейского Союза выделить Украине кредит на 90 миллиардов евро дает ей финансовую уверенность на ближайшие годы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал 19 декабря во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким.
Он отметил, что Польша поддержала Украину в этом вопросе.
"Если Россия будет затягивать эту войну - а именно такие сигналы весь мир слышит из Москвы, они продолжают нам угрожать, - мы используем средства на оборону. Именно если они будут продолжать войну, если мир принудит Россию к миру, то мы будем использовать все средства исключительно на восстановление нашего государства. Российские активы остаются в Европе неподвижными", - подчеркнул Зеленский.
По словам президента, важно, чтобы сработал принцип, что Россия должна заплатить за эту войну и не получить от нее никакой выгоды.
"Иначе после попыток разделения Украины будут новые попытки России поделить других соседей", - добавил президент Украины.
Решение ЕС о финансировании Украины
Как сообщал УНИАН, после 15 часов переговоров в Брюсселе Европейский Союз принял решение о финансировании Украины на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.
Президент Европейского совета Антониу Кошта в соцсети Х заявил, что было принято решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на следующие два года.
Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что это четкий сигнал из Европы российскому диктатору Владимиру Путину: эта война того не стоит.