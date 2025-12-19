Если мир принудит Россию к миру, то средства будут использованы исключительно на восстановление, сообщил президент.

Решение Европейского Союза выделить Украине кредит на 90 миллиардов евро дает ей финансовую уверенность на ближайшие годы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал 19 декабря во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким.

Он отметил, что Польша поддержала Украину в этом вопросе.

"Если Россия будет затягивать эту войну - а именно такие сигналы весь мир слышит из Москвы, они продолжают нам угрожать, - мы используем средства на оборону. Именно если они будут продолжать войну, если мир принудит Россию к миру, то мы будем использовать все средства исключительно на восстановление нашего государства. Российские активы остаются в Европе неподвижными", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

По словам президента, важно, чтобы сработал принцип, что Россия должна заплатить за эту войну и не получить от нее никакой выгоды.

"Иначе после попыток разделения Украины будут новые попытки России поделить других соседей", - добавил президент Украины.

Решение ЕС о финансировании Украины

Как сообщал УНИАН, после 15 часов переговоров в Брюсселе Европейский Союз принял решение о финансировании Украины на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.

Президент Европейского совета Антониу Кошта в соцсети Х заявил, что было принято решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на следующие два года.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что это четкий сигнал из Европы российскому диктатору Владимиру Путину: эта война того не стоит.

Вас также могут заинтересовать новости: