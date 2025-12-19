Орбан заявил, что Европу якобы больше заботит не достижение мира в Украине, а победа над Россией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал решение лидеров ЕС о финансировании Украины. Во время пресс-конференции в Брюсселе он заявил, что не до конца понимает, кто на кого напал, говоря о войне в Украине, пишет HVG.hu.

"Они (лидеры стран ЕС - УНИАН) спокойно завтракают дома, пьют кофе и думают, что с моральной точки зрения правильно помочь маленькой стране, которую атаковали, конечно, не такой уж и маленькой, и не совсем понятно, кто на кого напал, но в любом случае мы сейчас помогаем стране, которая подверглась насилию, и это нам ничего не стоит. Но в конце концов, они будут платить", - сказал Орбан.

По словам премьера Венгрии, идея использования замороженных российских активов равносильна "объявлению войны Москве". Он добавил, что страны Запада ошибаются, веря в то, что "эту войну можно вести, не тратя ни копейки".

Видео дня

Кроме того, Орбан заявил, что Европу якобы больше заботит не достижение мира в Украине, а победа над Россией. По его словам, именно поэтому страны ЕС не задумываются о последствиях предоставления репарационного кредита Украине.

Заявление Орбана о замороженных активах РФ

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нет единодушной поддержки среди лидеров стран-членов Евросоюза по использованию замороженных российских активов в поддержку Украины. По его словам, предоставление денег Украине означает продолжение войны.

Также Орбан заявил, что считает "тупой" идею репарационного займа Украине. Он считает, что это "шаги в войну".

Вас также могут заинтересовать новости: