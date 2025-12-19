В зонах с мягким климатом розы могут хорошо перезимовать без укрытия.

Зимой за розами нужен особый уход. Сильные заморозки, лед и снег повредят или сломают побеги, делая растения более уязвимыми к вредителям и болезням. Большинство современных роз также прививаются на подвой другого сорта, а это значит, что вы можете полностью потерять свою розу, если повреждено сращивание прививки, напомнил сайт southernliving.com.

Укрытие роз зимой защитит их от повреждений, чтобы сохранить розы на долгие годы. Возможно, в южных регионах или в регионах с мягкими зимами розы перезимуют и без укрытия. Однако в зонах морозостойкости растений от 7 и более холодных стоит укрывать розы.

Сорта роз и зимняя защита:

Старые садовые розы: Также известные как античные розы, старые садовые розы могут вырастать в большие кусты и обычно цветут только раз в год. Они чрезвычайно морозостойкие и не нуждаются в зимней защите.

Дикие розы: Дикие или видовые розы имеют простые пятилепестковые цветы, которые обычно розовые. Эти растения не требуют особого ухода зимой.

Плетистые розы: Эти плетистые розы имеют чрезвычайно длинные стебли. Хотя многие из них морозостойкие до зоны 5, плетистые розы нуждаются в зимней защите.

Чайно-гибридные розы: Каждый длинный стебель чайно-гибридной розы несет один цветок, что делает ее любимым вариантом для букетов. Это привитые розы, и их следует укрывать зимой.

Розы грандифлора и флорибунда: оба эти вида имеют эффектные соцветия, которые могут появляться неделями. Укрывайте эти привитые розы зимой.

Миниатюрные розы: Некоторым миниатюрным розам нужна зимняя защита, но будьте осторожны, чтобы не задушить растения.

Ландшафтные и кустовые розы: эти неприхотливые красавицы плотно прилегают к земле или превращаются в живые изгороди высотой около 1,5 метра. Большинство из них достаточно морозостойкие и не требуют особой зимней защиты, кроме толстого слоя мульчи.

Когда укрывать розы зимой

Розы не следует укрывать, пока растения не перейдут в состояние покоя. Подождите, пока пройдут первые-вторые заморозки, опадут листья. В зависимости от того, как далеко на юг вы живете, это может быть аж в ноябре или декабре.

Шаги для подготовки роз к зиме

Начните готовить свои розы к зиме осенью. Прекратите удобрять и удалять отмершие цветы в начале осени, чтобы растения не давали нежных новых побегов в конце сезона. Разрешение на формирование семян также будет поощрять растения к переходу в состояние покоя.

Подождите нескольких сильных заморозков и начала опадения листьев, прежде чем обрезать растения на зиму. Большинство роз следует обрезать до 90 см от земли острым секатором. Вьющиеся розы следует обрезать только до половины их высоты. Во время обрезки удаляйте мертвые или больные побеги. Затем сгребите опавшие листья с земли, чтобы предотвратить зимовку болезней.

Если вы живете в климате, где преимущественно не бывают морозные дни, вы можете подождать с обрезкой роз до января или февраля, поскольку вы не будете их укрывать.

Как укрыть розы зимой

После обрезки роз и удаления опавших листьев, пришло время укрыть растения. В холодном климате используйте хорошо дренированную землю и солому для изоляции растений. В зоне 7 или 8 достаточно сосновой коры или мульчи из твердых пород деревьев. Листья и сосновая солома не такие изоляционные и не обеспечат надлежащей защиты.

Зона 6

В зоне 6 накройте крону чайно-гибридных, флорибундовых и других привитых роз 15-сантиметровым слоем хорошо дренированной почвы, а затем добавьте сверху слой изолирующей соломы. С миниатюрными розами, возможно, придется использовать меньше материала, чтобы не задушить растения. Если вы живете на ветреном месте, неплотно свяжите ветви шпагатом, чтобы предотвратить повреждение ветром.

Накройте основание плетистых роз на высоте до 15 см от почвы. Оберните плетистые розы мешковиной и свяжите стебли шпагатом, чтобы предотвратить их сломать.

Розы на штамбе труднее защитить, поскольку место срастания прививки находится высоко на главном стебле. Выкопайте одну сторону корневого кома розы примерно на 30 см глубину. Затем переверните растение на бок и накройте его хорошо дренированным грунтом. Сверху добавьте слой изоляции из соломы.

Зоны 7-8

В зоне 7 или 8 пропустите почву и накройте крону роз слоем сосновой коры или мульчи из лиственных пород толщиной 15-20 см. Убедитесь, что место срастания прививки покрыто мульчей. Плетистые розы можно обвязать шпагатом, чтобы предотвратить сломанные стебли зимой.

Зимовка горшечных роз

Контейнерные розы особенно подвержены зимним повреждениям, поскольку их корни подвергаются воздействию холода. Один из подходов - закопать горшки под землю и насыпать сверху почвой или мульчей, чтобы покрыть место срастания прививки. Второй подход - переместить контейнеры в более защищенное место. Подождите, пока розы перейдут в состояние покоя, а затем переместите их в неотапливаемое, защищенное место, например, в гараж или сарай. Помещение должно быть достаточно прохладным, чтобы растения не выходили из состояния покоя. Поливайте слегка в течение зимы, а затем весной вынесите контейнеры на улицу.

Когда снимать зимнюю защиту

Удалите лишнюю мульчу, солому и почву весной, когда розы начнут выходить из периода покоя. Вы поймете, что растения просыпаются, когда почки начнут набухать в ответ на повышение температуры. Однако сначала проверьте прогноз погоды, поскольку вам нужно будет сохранить утепление, если ожидается похолодание. Оставьте прививки закрытыми, пока не минует опасность заморозков.

Напомним, что в прохладные весенние и зимние месяцы розы меньше защищены от болезней. Поэтому стоит усиленно ухаживать в ноябре и при плюсовых температурах зимой.

