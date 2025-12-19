Оппозиция в лице политической силы "Батькивщина" собирает подписи для отставки правительства. Об этом заявила народный депутат, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной Раде 19 декабря.

"Наша команда продолжает собирать подписи за отставку правительства. И мы убеждены, что мы соберем необходимые 150 подписей для того, чтобы переформатировать коалицию, правительство, а главное стратегию управления страной", - сказала она.

Лидер партии также подчеркнула необходимость создания коалиции национального единства и одноименного правительства.

"Я сейчас очень четко заявляю, что ради спасения Украины, ради ведения профессионального и абсолютно преданного Украине мирного процесса, нужна коалиция национального единства, правительство национального единства и совместная работа для вывода страны из этого ступора и постоянных экономических проблем", - добавила она.

По мнению Тимошенко, Украина сейчас вошла в полный хаос из-за непрофессионализма действующей власти - финансового, организационного и управленческого.

"Нам нужно немедленно все это менять. Ситуация на фронте тяжелая. Бюджет, который принят на 30% имеет абсолютно коррупционные модели, которые несовместимы с жизнью воюющей страны", - резюмировала политик.

Что предшествовало

Ранее Юлия Тимошенко подчеркивала необходимость политического единства для преодоления кризиса в стране.

Напомним, 2 декабря, оппозиция заблокировала трибуну в Верховной Раде, требуя отставки правительства.

