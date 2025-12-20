Он рассказал об определении количества войск в Украине в рабочем проекте мирного плана.

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что в вопросе о гарантиях безопасности для Украины есть шаги вперед. Об этом он сказал в интервью для PAP.

"Тем более, что мы будем иметь гарантии, которые предлагают США и которые будут одобрены Конгрессом... Очень важно, как наши партнеры отреагируют на возможное повторение российской агрессии", - отметил украинский лидер.

По его словам, отдельный вопрос - это европейские гарантии.

"Здесь нас тоже не все устраивает, но мы довольны ими на 90%" - сказал президент.

Он также рассказал об определении количества войск в Украине в рабочем проекте мирного плана:

"Сегодня в рабочем проекте этого плана речь идет о 800 тысячах, и это такая потребность нашей армии".

Зеленский в очередной раз выразил благодарность США и американскому лидеру Дональду Трампу за его желание закончить войну в Украине.

"Путин совсем не хочет заканчивать эту войну, и более того, он даже не хочет заканчивать войну в Украине, и он не намерен заканчивать войну только с Украиной. Он хочет пойти дальше", - заявил президент.

Он подчеркнул, что вопрос заключается в том, кто реально в состоянии остановить его на этом пути - экономическими санкциями, военной силой и другими инструментами. По его убеждению, США "являются одним из таких игроков".

Гарантии безопасности для Украины - мнение экспертов

Сьюзан Стюарт из Немецкого института международных отношений и безопасности заявила, что потенциальные гарантии безопасности для Украины подобны тем, которые предоставляются членам НАТО согласно статье 5, которая обязывает альянс поддерживать государство-члена в случае нападения на него. Она добавила, что оценить гарантии можно будет только после обнародования всех деталей.

В свою очередь эксперт по вопросам безопасности Немецкого фонда Маршала США Клаудия Мейджор говорит, что гарантии безопасности для Украины нельзя сравнить с теми, которые предоставляются членам НАТО.

