Российская армия 19 декабря нанесла удар баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одесщины, в результате чего семь человек погибли и 15 получили ранения. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.
"Сегодня вечером враг вновь массированно атаковал баллистическими ракетами объект портовой инфраструктуры Одесского района. В результате удара произошло возгорание грузовых автомобилей на парковке. По предварительной информации, к сожалению, семь человек погибли. Еще 15 получили ранения и госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим", - рассказал чиновник.
По его словам, работа оперативных и экстренных служб осложнена постоянно продолжающейся воздушной тревогой.
Удары РФ по Одесской области
Напомним, россияне также атаковали мост в населенном пункте Маяки Одесской области. Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, ночью и днем 19 декабря россияне направили по объекту около 15 "Шахедов". Также они нанесли удар баллистической ракетой с кассетной боевой частью.
По словам эксперта, днем по мосту ударила баллистика. На видео можно увидеть, что заряд был кассетный. Как подчеркнул "Флэш", оккупанты это сделали, чтобы убить как можно больше людей, стоявших в пробках вокруг моста.