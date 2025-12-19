В результате удара загорелись грузовые автомобили на парковке.

Российская армия 19 декабря нанесла удар баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одесщины, в результате чего семь человек погибли и 15 получили ранения. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

"Сегодня вечером враг вновь массированно атаковал баллистическими ракетами объект портовой инфраструктуры Одесского района. В результате удара произошло возгорание грузовых автомобилей на парковке. По предварительной информации, к сожалению, семь человек погибли. Еще 15 получили ранения и госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим", - рассказал чиновник.

По его словам, работа оперативных и экстренных служб осложнена постоянно продолжающейся воздушной тревогой.

Удары РФ по Одесской области

Напомним, россияне также атаковали мост в населенном пункте Маяки Одесской области. Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, ночью и днем ​​19 декабря россияне направили по объекту около 15 "Шахедов". Также они нанесли удар баллистической ракетой с кассетной боевой частью.

По словам эксперта, днем ​​по мосту ударила баллистика. На видео можно увидеть, что заряд был кассетный. Как подчеркнул "Флэш", оккупанты это сделали, чтобы убить как можно больше людей, стоявших в пробках вокруг моста.

