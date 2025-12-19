Финский суд отпустил экипаж танкера, который порвал подводные кабели в Балтийском море.

Россия шпионит за странами НАТО со своих танкеров "теневого флота" и использует их для диверсий на морских коммуникациях. Однако Европа до сих пор не желает жестко реагировать на это, делая вид, что у нее связаны руки. Об этом в статье для The Telegraph пишет журналист-международник Адриан Бломфельд.

Он в частности рассказывает историю танкера Eagle S, который год назад протянул якорь по дну Балтийского моря, повредив несколько подводных кабелей. После этого танкер вместе с экипажем был арестован Финляндией.

Несмотря на наличие целого набора неопровержимых доказательств, что именно этот танкер повредил кабели, в октябре окружной суд Хельсинки отклонил уголовные обвинения против экипажа. Как отмечает Бломфельд, судьи выносили свое решение не по существу дела, а по юрисдикции: саботаж имел место не в территориальных водах Финляндии, а в ее исключительной экономической зоне. Поэтому в соответствии с международным морским правом, экипаж должен быть судим не в Финляндии, а в государстве, под флагом которого плавал Eagle S - Островами Кука.

Острова Кука - это малонаселенный архипелаг в южной части Тихого океана, который зарабатывает в основном тем, что раздает всем желающим право плавать под его флагом. Никакого интереса к гибридной войне между РФ и Европой это карликовое государство, конечно же, не имеет.

Как пишет Бломфельд, Россия пользуется слабостью и устарелостью международного морского права в своей агрессии против Запада. И прецедент с Eagle S только поощряет ее к другим подобным акциям, считает журналист.

"В следующий раз, когда судно, тянущее якорь, будет прокладывать путь через морскую зону, полную критически важной подводной инфраструктуры, оно может просто отказаться выполнять указания [прибрежных государств] и продолжать свой путь и тянуть якорь", - цитирует журналист слова Александра Лотта, специалиста по морскому праву в Арктическом университете Норвегии.

Бломфельд отмечает, что Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву защищает свободу судоходства в открытом море и гарантирует транзит судов через узкие места, где невозможно обойти чьи-то территориальные воды. Россия сейчас превратила эту защиту в щит для проведения своих диверсий, считает журналист.

Как пишет обозреватель, давление Запада уже заставило Острова Кука прекратить раздавать свои флаги всем вряд ли. То же самое можно было бы сделать с другими государствами, которые предоставляют удобные флаги россиянам.

По мнению журналиста, страны НАТО могли бы действовать более решительно и в отношении самих танкеров теневого флота. Например, можно запретить им доступ в Балтийское море через Датские проливы из соображений безопасности и охраны окружающей среды. Поскольку речь идет о старых судах в аварийном состоянии, вариант выглядит действенным.

Однако европейские государства боятся так делать, потому что считают это нарушением морского права, отмечает Бломфельд.

"Европа, как признают многие дипломаты, стоит перед выбором: она может либо продолжать патрулировать моря согласно законам, написанным для более благоприятной эпохи, либо найти законные способы ужесточить эти правила, прежде чем Россия начнет их использовать безосновательно", - резюмирует журналист.

Теневой флот РФ: последние новости

Как писал УНИАН, пока Запад избегает реальных шагов для остановки российского "теневого флота", Украина применяет к нему "кинетические санкции". С конца ноября было нанесено уже несколько ударов по различным российским танкерам.

Если сначала дело ограничивалось танкерами, которые находились в Черном море, то сегодня стало известно об успешной атаке на танкер в Средиземном море.

