Силы обороны провели впечатляющую спецоперацию вблизи Покровска

Противник планировал использовать пораженную технику в штурмовых действиях на Покровском направлении.

Силы обороны Украины провели спецоперацию по уничтожению массового скопления вражеской бронированной техники возле Покровска, сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Телеграмм.

"Технику врага обнаружили благодаря получению данных от разведки 7 корпуса ШР ДШВ и аэроразведки 414 ОБрБпС "Птицы Мадяра" во взаимодействии с Группировкой войск Десантно-штурмовых войск и единым координационным центром беспилотных систем 425 ОШП "Скала"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник планировал использовать эту технику в штурмовых действиях на Покровском направлении.

"Для срыва наступательного потенциала россии Силы обороны спланировали и успешно реализовали специальную операцию по уничтожению обнаруженной техники", - пишут украинские защитники.

По результатам нанесения огневого поражения, ударные борта ОЗСП "Lasar's Group" Нацгвардии Украины уничтожили: 1 зенитно-ракетный комплекс 9К33 "Оса" (SA-8), 2 танка, 1 бронированную машину и 1 военный автотранспорт с боекомплектом.

Также борта "Lasar's Group" поразили: 5 танков, 6 боевых бронированных машин, 2 единицы военного автотранспорта и 4 - легкого автотранспорта.

Проведенные действия ослабили возможности противника на Покровском направлении.