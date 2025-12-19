Проверьте себя на умение концентрировать внимание и аналитическое мышление.

Предлагаем вам решить математическую головоломку. На рисунке вы видите неправильное равенство, составленное из 21 спички: 3 + 3 = 8. Вам нужно исправить его, передвинув всего две спички в другое место за 10 секунд.

Если вы успеете найти решение за отведенное время, то попадете в два процента людей, которые разгадывают такие задачки с первой попытки. Чтобы справиться с задачей, вам понадобятся способность мыслить нестандартно и быстро, навыки решения проблем.

С возрастом память может начать ухудшаться, но подобные головоломки заставят вас вспомнить определенные правила, закономерности, детали, которые вы знали раньше, но призабыли. Таким образом, эта задачка - это еще и упражнение для улучшения памяти.

Небольшая подсказка: думая над разгадкой, помните, что спички можно переводить не только с цифр, но и со знака плюс. Итак, настройте таймер - и начинайте думать, как исправить равенство.

Если вам удалось решить головоломку, то у вас отличное аналитическое мышление. Если нет - не расстраивайтесь. Можете попробовать свои силы еще раз. Если же хотите увидеть правильный ответ, то он внизу.

Чтобы равенство стало правильным, нужно забрать вертикальную спичку со знака плюс и положить ее на верхнюю часть первой цифры три, превратив ее в девятку. Тогда возьмите горизонтальную среднюю спичку с восьмерки и переложите ее на вторую тройку, превратив ее тоже в девятку.

После этого вы получите правильное равенство: 9 - 9 = 0.

