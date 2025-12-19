Как проверить состояние батареи ноутбука, чтобы понять, нужно ли менять ее

Чтобы не доводить до ситуации, когда ноутбук можно использовать только от розетки, стоит периодически отслеживать состояние аккумулятора и вовремя замечать признаки износа.

Со временем становится заметно, что ноутбук уже не держит заряд так уверенно, как раньше, а индикатор батарейки быстро падает до 20%. Такие мелочи быстро превращаются в проблему, особенно когда устройство нужно для работы или учебы вдали от розетки.

В Windows 11 предусмотрен встроенный инструмент, который позволяет оценить состояние аккумулятора, определить уровень "износа" и понять, требуется ли замена – без установки сторонних программ и технических знаний, говорится в материале ZDNET.

В сети часто советуют разные способы "максимальной оптимизации" батареи – отключать зарядку в нужный момент, постоянно следить за процентами и так далее. Но зацикливаться на этом не стоит: такие действия если и влияют на срок службы, то лишь частично.

Как понять, что умерла батарея на ноутбуке

Если аккумулятор ноутбука заметно "ослаб", самое время проверить его состояние.

В строке поиска Windows введите PowerShell и нажмите Enter.

В черном текстовом окне, которое появится, введите: powercfg /batteryreport /output "C:\battery-report.html" и нажмите Enter.

После этого должен сформироваться отчет о времени работы батареи, а на экране покажется путь к файлу.

Найдите HTML-документ с именем "battery-report" и откройте его – запустится браузер по умолчанию. Отчет содержит информацию о названии батареи, ее химическом типе (обычно литий-ионная или литий-полимерная), текущем состоянии жизненного цикла и данных о зарядке.

Нам интересные два значения – Design capacity ("Проектная емкость") и Full charge capacity ("Текущая емкость"). Чем второе число меньше первого, тем сильнее износ батареи.

Можно посчитать и точный процент снижения ресурса. Для этого разделите второе значение на первое и умножьте результат на 100. В нашем примере получается 36 500 ÷ 45 000 × 100 = 81% – столько осталось от исходной емкости.

Для большинства ноутбуков падение емкости батареи на 15% уже заметно в повседневной работе, а 20% и более обычно считается поводом для замены аккумулятора.

Следует обратить внимание и на параметр Cycle count ("Количество циклов"). Большинство потребительских ноутбуков рассчитаны около на 500 циклов зарядки/разрядки и именно к этому моменту обычно наблюдается потеря 20% емкости.

Как заменить батарею ноутбука

В большинстве случаев, покупать новый ноутбук не требуется. Большинство крупных производителей, таких как Dell, HP и Lenovо продают оригинальные аккумуляторы для конкретных моделей или предлагают замену. Если ваш ноутбук все еще на гарантии вы можете получить замену бесплатно.

Также существуют сторонние сервисные центры, которые выполняют замену за отдельную плату. Однако стоит учитывать, что такие мастерские обычно гарантируют только саму установку, а не дальнейший срок службы батареи.

