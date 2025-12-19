Россияне пытаются отрезать дунайские порты от остальной Украины.

Разрушение мостов через Днестр и Днестровский лиман в Одесской области в результате ударов РФ отрезает Украину от портов на Дунае, через которые в частности идет импорт топлива. В правительстве обещают не допустить скачка цен.

Как сообщила в Телеграм премьер-министр Юлия Свириденко, правительство "срочно ликвидирует" последствия российских ударов по "основному мосту, который соединяет Одессу и Измаил".

"Прежде всего обеспечиваем максимально возможное альтернативное транспортное сообщение между частями Одесского региона. Координируем наши действия с международными партнерами", - написала она.

Глава правительства заверила, Одесская область обеспечена всем необходимым для "сохранения гуманитарной стабильности".

"Ценовых колебаний, в частности роста стоимости топлива, не будет. Обеспечиваем стабильную работу банковской и платежной систем. Упрощаем условия пассажирских перевозок, прежде всего автобусного сообщения, параллельно расширяем возможности железнодорожного транспорта. Особое внимание уделяем условиям для непрерывной работы бизнеса", - добавила Свириденко.

По ее словам, координировать все выше приведенные усилия будет вице-премьер-министр Алексей Кулеба.

Угроза скачка цен на топливо

Как писал УНИАН, в последние дни Россия целенаправленно и интенсивно атаковала дронами и ракетами два моста, соединяющие юго-западную часть Одесской области с остальной Украиной. Украинский военный Сергей "Флэш" Бескрестнов предупреждал, что россияне стремятся отрезать Украину от портов на Дунае.

Эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин отметил, что потеря доступа к этим портам заблокирует до 60% импорта топлива в Украину. По его мнению, это быстро повлечет дефицит бензина и рост цен. В случае окончательного уничтожения моста через Днестр в поселке Маяки логистика в Измаил будет возможна фактически только через Румынию, что уже в ближайшие дни подтолкнет цены на топливо минимум на 2 грн.

