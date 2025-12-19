Традиционно под конец зимы, уставшие от холодов европейцы, начинают постепенно искать места, где бы погреться. Желательно не за все деньги мира и не очень далеко от дома.
В свою очередь эксперты туристического издания Which? Travel назвали лучшие бюджетные направления Европы, где можно погреться в феврале 2026 года.
Кадис, Испания
В феврале в этом уютном городе на юго-западе Испании температура может подниматься до комфортных +17°C.
Этот портовый город в Андалусии почти полностью окружен водой, а узкие мощеные улочки его Старого города ведут к живописному пляжу Ла-Калета – золотистой бухте, окруженной древними крепостями.
При этом с 11 по 22 февраля 2026 года в городе пройдет 11-дневный фестиваль карнавальных уличных вечеринок – невероятное буйство костюмов, фейерверков и красочных парадов.
Даламан, Турция
Этот курорт на берегу Средиземного моря под конец зимы радует туристав максимальной температурой до +15°C.
Пока высокие летние температуры в этой местности лишают гостей возможности исследовать окрестности, посещение в феврале предлагает мягкий климат и возможность совершать пешие прогулки по национальным паркам, кататься на лодках, отдыхать в горячих источниках и изучать древние руины региона без изнуряющей жары и толп туристов. Главное не забыть взять с собой куртку – ночью может стать прохладнее и возможен небольшой дождь.
Ну а поскольку это не сезон, у туристов будет большой выбор более дешевых отелей.
Палермо, Италия
В столице Сицилии температура в феврале может достигать +13°C, с в среднем пятью часами солнечного света.
Февраль также является сезоном фестивалей и карнавалов в городе: 500-летний карнавал в Ачиреале, празднование дня святого покровителя Сант-Агаты, а также насыщенный календарь парадов и специальных выставок в течение всего месяца.
Также в феврале город предлагает гостям насладиться меньшими очередями и более низкими ценами на входные билеты в всемирно известные музеи, галереи и исторические места.
Ницца, Франция
Этот элегантный курорт Французской Ривьеры, благодаря 300 солнечным дням в году, в феврале радует температурами до +11°C.
Прогуливаясь по обсаженной пальмами Английской набережной, туристы могут любоваться беспрепятственным видом на залив – без пляжников, но с художниками.
Кроме того, 11 февраля 2026 года стартует карнавал в Ницце, самый масштабный во Франции, с зрелищными парадами и цветочными битвами – около 100 тысяч мимоз, лилий, ромашек, гвоздик и роз будут бросаться в зрителей.
