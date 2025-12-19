Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили уже третью за последние недели нефтедобывающую платформу россиян на шельфе Каспийского моря, которая принадлежит компании "Лукойл".
Как сообщили источники УНИАН в спецслужбе, на этот раз "бавовна" посетила буровую установку на месторождении "Ракушечное" (имени Валерия Грайфера).
По словам собеседника, бортовая камера беспилотника зафиксировала успешное попадание в район газотурбинной установки платформы.
"СБУ продолжает системно снижать нефтедолларовые поступления в российский бюджет войны. Все объекты, которые обеспечивают финансирование агрессии против Украины, являются абсолютно законными целями", - сообщил информированный источник в СБУ.
Удары по объектам РФ - последние новости
Как сообщал УНИАН, ранее беспилотники СБУ уже поражали нефтедобывающие ледостойкие платформы на месторождениях имени Филановского и имени Корчагина в Каспийском море, что приводило к остановке производственных процессов на них.
Стоит отметить, что месторождение им. Филановского является одним из крупнейших разведанных в РФ и в российском секторе Каспия. Его запасы оцениваются в 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.
Также в нейтральных водах Средиземного моря оперативно-боевое подразделение СБУ "Альфа" поразило воздушными беспилотниками танкер так называемого "теневого флота" России QENDIL.