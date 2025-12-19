Зафиксировано успешное попадание в район газотурбинной установки платформы.

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили уже третью за последние недели нефтедобывающую платформу россиян на шельфе Каспийского моря, которая принадлежит компании "Лукойл".

Как сообщили источники УНИАН в спецслужбе, на этот раз "бавовна" посетила буровую установку на месторождении "Ракушечное" (имени Валерия Грайфера).

По словам собеседника, бортовая камера беспилотника зафиксировала успешное попадание в район газотурбинной установки платформы.

"СБУ продолжает системно снижать нефтедолларовые поступления в российский бюджет войны. Все объекты, которые обеспечивают финансирование агрессии против Украины, являются абсолютно законными целями", - сообщил информированный источник в СБУ.

Как сообщал УНИАН, ранее беспилотники СБУ уже поражали нефтедобывающие ледостойкие платформы на месторождениях имени Филановского и имени Корчагина в Каспийском море, что приводило к остановке производственных процессов на них.

Стоит отметить, что месторождение им. Филановского является одним из крупнейших разведанных в РФ и в российском секторе Каспия. Его запасы оцениваются в 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.

Также в нейтральных водах Средиземного моря оперативно-боевое подразделение СБУ "Альфа" поразило воздушными беспилотниками танкер так называемого "теневого флота" России QENDIL.

