Япония предоставит Украине 6 млрд долларов помощи в 2026 году: на что пойдут средства

Владимир Зеленский сказал, как помощь от Японии поможет в поддержании глобального мирового порядка.

Президент Украины Владимир Зеленский благодарен Японии и премьер-министру Санаэ Такаичи за решение о дополнительной финансовой поддержке для Украины на следующий год.

Об этом сообщил глава государства в сети X.

"Общая сумма поддержки составляет почти 6 млрд долларов, и это поможет нашей защите от российской агрессии", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Как добавил президент, в Украине очень ценят, что Япония имеет такую лидерскую позицию не только в Тихоокеанском регионе, но и глобально.

"Это весомая поддержка нашей устойчивости, а благодаря этому - и международного порядка, основанного на правилах. Международный порядок нужен для того, чтобы больная российская политика войн нигде не имела продолжения", - добавил Зеленский.

Помощь Украине - больше новостей

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 декабря лидеры Европейского Союза после многочасовых обсуждений и согласований смогли принять решение об удовлетворении неотложных финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы. В частности, был поддержан вариант предоставления займа Украине в размере 90 млрд евро на период 2026-2027 годов, основанный на заимствованиях ЕС на рынках капитала, подкрепленных бюджетными запасами Евросоюза.

В то же время, сегодня стало известно, что парламент Норвегии утвердил помощь Украине в размере 8,2 млрд долларов на 2026 год.

Вас также могут заинтересовать новости: