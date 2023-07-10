На очереди увольнение заместителя начальника главного разведывательного ведомства РФ.

В РФ увольняют топ-разведчиков из-за мятежа ЧВК "Вагнер" против Министерства обороны.

Как сообщает "ВЧК-ОГПУ", ожидается отставка заместителя начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) генерал-лейтенанта Алексеева. Кроме того, кадровые чистки проведут и среди его подчиненных.

Кроме того, в отставку отправили начальника 15-го управления ГРУ генерал-майора Дмитрия Пронягина, который лично отвечал за организацию снабжения ЧВК "Вагнер" вооружением и техникой через 78-й разведцентр.

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"Попытка освобождения Алексеева является чисткой Шойгу аппарата военного ведомства от неподконтрольных генералов, которые представляют потенциальную опасность", - говорится в сообщении.

Мятеж "Вагнера" - что известно

23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин отправил своих бойцов в Москву с "маршем справедливости", чтобы отстранить от должности министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

За сутки наемники захватили Ростов, прошли несколько областей России и сбили шесть вертолетов армии РФ и один самолет.

Однако Пригожин передумал и пошел на сделку. Он развернул колонну после переговоров с Александром Лукашенко. Согласно договоренностям, "вагнеровцы" возвращаются в полевые лагеря, с главаря "Вагнера" снимают обвинение, а сам он едет в Беларусь.

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