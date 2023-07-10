В сети распространяется информация, которая выставляет ЧВК лучше регулярных войск РФ.

Решение президента РФ Владимира Путина не ликвидировать ЧВК "Вагнера" и не преследовать участников мятежа ставит российские власти в неловкое положение.

Как отмечают аналитики в ISW, 9 июля неизвестные выложили в сеть изображения, которые похожи на устав ЧВК, чтобы представить "вагнеровцев" как профессиональную организацию.

"В документе сказано, что основополагающими принципами "вагнеровцев" является борьба в войне России против Украины и верная служба президенту РФ и российскому народу. В то же время решение Путина не наказывать группу "Вагнер" и не преследовать участников мятежа ставит его самого и его подчиненных в неудобное положение", – убеждены эксперты.

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Они не понимают, кому выгодна утечка вероятного учредительного документа ЧВК, поскольку этот документ делает группу боевиков профессиональной и привлекательной по сравнению с регулярными войсками РФ.

В то же время указывается, что "Вагнер" все еще вербует членов в России, тогда как Минобороны России проводит конкурентную работу по найму "вагнеровцев" для подписания контрактов. По мнению аналитиков, решение Путина не уничтожать эту ЧВК затрудняет для него и политической элиты знание о том, как взаимодействовать с ними и ее лидерами и боевиками.

Мятеж "Вагнера" - что известно

23 июня основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин отправил своих бойцов в Москву с "маршем справедливости", чтобы отстранить от должности министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Их лидер боевиков неоднократно обвинял в неэффективности ведения войны против Украины.

Тогда наемники захватили Ростов и прошли несколько областей России. На своем пути они сбили шесть вертолетов армии РФ и один самолет, в результате чего погибло более 10 российских военных.

Через сутки Пригожин передумал и пошел на сделку. Он развернул колонну после переговоров с Александром Лукашенко. Согласно договоренностям, "вагнеровцы" возвращаются в полевые лагеря, с главаря "Вагнера" снимают обвинение, а сам он едет в Беларусь.

Сейчас в Беларуси ведется активное обустройство военной базы на 9 тыс. человек. Ее, как представляется, должны занять или уже начали занимать наемники"группы Вагнера".

По данным британской разведки, действия "Вагнера" вызвали разногласие в российской силовой системе. Нескольких российских генералов, включая Сергея Суровикина подозревают в сотрудничестве с мятежниками.

Политолог Кирилл Рогов объяснял, что россияне увидели слабого Путина и теперь он ищет способы ответить на унижение.

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