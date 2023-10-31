Она переспала с ним у себя дома.

В России муж пожаловался в правоохранительные органы на собственную жену: 26-летняя женщина изменила ему с учеником 9-го класса и вступила в интимную связь с ребенком в их доме.

Инцидент с совращением несовершеннолетнего произошел в Челябинской области РФ. Об этом пишет Baza.

В заявлении мужчина указал, что в мае 2023 года его супруга, работающая учительницей в школе Октябрьского района, завела роман с 15-летним ребенком. По его словам, она совратила девятиклассника из своей школы, привела домой, и переспала с ребенком по обоюдному согласию.

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Следователи подтвердили историю обвинителя. 26 октября на "плохого" педагога завели уголовное дело по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

В то же время Baza утверждает, что женщину не отстранили от работы, а ее "жертва соблазна" продолжает ходить в ту же школу.

В РФ произошли "кровавые" разборки в школе

Недавно еще один школьный скандал случился в Ростовской области: там 15-ти летний ученик взял с собой в школу нож и порезал четырех человек - троих взрослых (работников школы) и девушку одного из учеников. Правоохранительные органы установили, что нападение совершил несовершеннолетний Григорий Беляев, который страдает на психическое заболевание. Отмечалось, что перед тем как порезать людей, он надел маску.

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