Женщина четыре недели собирала доказательства супружеской неверности мужа.

Супружескую измену можно успешно скрывать годами, если быть достаточно осторожным. Однако практика показывает, что большинство неверных мужчин и женщин рано или поздно сами себя "сдают" на какой-нибудь мелочи. Именно так произошло в истории, которую на форуме Reddit рассказала одна женщина из США.

"В прошлом месяце я случайно узнала, что мой муж использует "рабочие поездки" в качестве предлога, чтобы переспать со своей также замужней коллегой, которая живет в другом штате. Когда я говорю случайно, это означает, что он прислал мне снимок экрана с покупками на Amazon для наших детей. И внизу скриншота была доставка этой женщине", - объяснила женщина в своем посте на Reddit.

Далее она рассказала, как проверяла его историю поиска в браузере и электронные письма и узнала, что муж собирается в роскошный отпуск на спа-курорте "с массажем для пар, уроками кулинарии для пар". Также "расследование" показало, что изменщик купил нижнее белье для любовницы, прислал ей деньги, а также начал планировать еще одно путешествие – уже в Лас-Вегас.

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По словам женщины, она была крайне взбешена, но сумела не выдать то, что ей обо всем известно. В течение 4 недель она собирала доказательства – электронные письма, выписки по кредитным картам, уведомления о бронировании отелей и многое другое. Когда муж собирался в очередную "командировку", она тайком положила конверт с этими уликами в его чемодан вместе с письмом, в котором она требует развода.

"Я планирую отправить групповое сообщение ему и его любовнице сразу после регистрации в отеле, чтобы они могли насладиться поездкой. Я также сообщу им, что в его чемодане письмо и что я хочу развода. Я написала специальный раздел в письме только для нее, и я хочу убедиться, что она это увидит, поэтому я также пришлю ей письмо по электронной почте", – рассказала женщина.

В итоге, когда карты были вскрыты, неверный муж вел себя довольно спокойно и не проявлял никаких сожалений или раскаяния, что в некоторой степени шокировало его жену. "Он сказал, что развод был в планах, и ссориться со мной нет смысла", – написала она на форуме.

Пользователи Reddit быстро высказали свое мнение и поздравили женщину с тем, что она так долго сохраняла спокойствие. Хотя один пользователь отметил, что можно было бы поступить значительно эффектнее, раз уж было потрачено столько сил на поиск доказательств.

"Почему, черт возьми, ты просто не купила билет на самолет и не появилась в гостиничном номере с документами о разводе в руках?!?" - спросил он.

Другие истории о супружеской измене

Как писал УНИАН, парень узнал, что любимая девушка изменяла ему с несколькими любовниками. Эти тайные отношения длились некоторое время, но измена всплыла на поверхность из-за одной мелочи.

Также мы рассказывали, как мужчина с помощью обычного блефа раскрыл измену жены. Все началось с одной обычной семейной ссоры, в пылу эмоций жена сказала мужу, что их 6-летняя дочь на самом деле имеет другого отца. Это была ложь, но с нее все и началось.

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