Парень пришел в школу с ножом, но его заметили взрослые.

В Ростовской области РФ ученик пришел в школу с ножом. Ранены несколько человек.

Как сообщает "База", инцидент произошел утром на хуторе Красный Десант. Школьника с ножом заметили взрослые. Ранены трое работников школы и дедушка одного из учеников. Сейчас нападавший задержан. Им оказался 15-летний ученик девятого класса этой школы с психическим заболеванием Беляев Григорий.

"Он надел маску и пошел в школу с ножом. По предварительным данным, вахтерша пыталась нажать тревожную кнопку, но она не сработала. Среди пострадавших - вахтерша, учительница и дедушка одного из учеников", - пишет канал.

После инцидента у школьника случился приступ эпилепсии. Родители учеников скрутили нападавшего. Все службы приехали уже когда Беляев был задержан.

Самые тяжелые ранения получил дедушка первоклассницы по фамилии Козыренко - у него пять ножевых ранений. Сейчас его направили в таганрогскую больницу. Также ранения получила вахтер Лариса Шахова и учительница Юлия Науменко – у них порезы рук. У самого парня тоже порезаны руки.

Другие нападения на школу

В прошлом году в российском городе Ижевске в школе произошла стрельба. Мужчина в черном костюме зашел в школу № 88, застрелил охранника и потом открыл огонь по детям.

В результате стрельбы в Ижевске погибли 9 человек - 5 школьников, 2 охранника и 2 учителя. Еще 20 человек получили огнестрельные ранения и травмы при эвакуации. Большая часть из них первоклассники. Дети получили травмы в том числе выпрыгивая из окон.

Вас также могут заинтересовать новости: