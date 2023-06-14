Машинист пытался пытался предотвратить наезд, но не смог.

В Краснодарском крае РФ девятиклассница покончила с собой из-за двойки по обществознанию.

Как сообщает "База", трагедия произошла на перегоне между станциями Пролив - Себедахово. Заметив на рельсах школьницу, идущую навстречу грузовому поезду, машинист сперва посигналил, а потом попытался немедленно затормозить, но не успел. В результате поезд наехал на девушку, та скончалась на месте.

"Погибшей оказалась 15-летняя девятиклассница из станицы Троицкая. Предсмертных записок девушка не оставила и, по словам знакомых, никогда не высказывала никаких суицидальных мыслей. Однако у нее давно не ладилось с учебой - и как раз накануне она снова получила плохую оценку обществознания", - пишет канал.

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