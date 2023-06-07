Несмотря на приказ, официальные лица на местах пока не смогли найти подходящего решения в сложившейся ситуации.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын запретил жителям страны совершать суицид и приравнял его к "измене социализму".

Лидер КНДР поручил разработать механизмы запрета самоубийств, сообщает Mirror.

По данным источников в КНДР, количество суицидов среди граждан Северной Кореи выросло на 40 процентов по сравнению с прошлым годом.

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"В Северной Корее много внутренних волнений из-за трудной жизни людей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что несмотря на приказ, официальные лица на местах пока не смогли найти подходящего решения в сложившейся ситуации.

Ситуация в КНДР - последние новости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал увеличить производство ядерных материалов, чтобы значительно расширить арсенал страны. Он заявил, что его программа вооружений направлена на защиту страны.

Разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын может страдать от расстройства сна, и они наблюдают за ним на предмет потенциально усугубляющейся зависимости от алкоголя и никотина.

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