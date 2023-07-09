Согласно теории российского террориста, местная полиция и ФСБ, вероятно, живут за деньги Пригожина.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) нашел "виноватых" в срыве своего выступление в книжном магазине "Листва" в Санкт-Петербурге.

Речь идет о "гиркинских" лекциях касательно бунта ЧВК "Вагнер", анонсированных на 9 июля. Накануне стало известно, что "сходку" против Пригожина заблокировал 78 отдел полиции, который вручил руководству магазина соответствующее предостережение.

Как отметил Гиркин в своем Telegram, по итогу разборок в "Листве" обнаружили бомбу.

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"Разбираться приехал ОМОН. В количестве 6 машин… а все потому, что в Санкт-Петербург с лекцией о мятеже Пригожина (которого, как известно, не было в природе) приехал "бывший Стрелков". Один и без оружия. Официально. Не скрываясь. Не с 10 тысячами до зубов вооруженных "музыкантов". Не требуя "справедливости". И даже без "переговорной кувалды", - указал Гиркин.

Террорист резюмировал, что у него есть четыре варианта возможных причин "саботажа" лекций:

Либо он угрожает конституционному строю РФ сильнее "мятежника" Пригожина вместе с его "бандой в 15 тысяч вооруженных отморозков";

либо руководство "Литейный, дом 4" (здание местного управления ФСБ) находится на полном содержании основателя ЧВК "Вагнер";

либо начальник УЗКС генерал Жало тронулся умом (или второй вариант - также живет за счет Пригожина, уточнил Гиркин);

либо вообще все варианты сработали "в комплексе", заявил террорист.

Срыв лекций Гиркина в Санкт-Петербурге - главное

Напомним, что 8 июля террорист Гиркин "взорвался" волной возмущения в своих социальных сетях из-за срыва мероприятия, посвященного мятежу основателя ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Ранее террорист призвал повесить Пригожина за его бунт.

Мероприятие было запланировано на 9 июля в здании питерского книжного магазина "Листва". За счет средств, вырученных в рамках события, руководство магазина планировало поддержать армию оккупантов донатом.

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