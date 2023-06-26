При этом он не считает, что всех "вагнеровцев" нужно наказывать.

Разжегший в 2014-м году войну на Донбассе террорист Игорь-Стрелков Гиркин продолжает выдавать идеи, как можно уберечь Россию от смуты на фоне организованных главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным событий.

В своем Телеграмм-канале боевик предлагает казнить Пригожина путем повешения. Но сразу сделал приписку: "прошу воспринимать как мнение".

При этом Стрелков отметил, что не все командиры и другие наемники "Вагнера" заслуживают расстрела. Но для Пригожина, которого называют "поваром Путина", он желает самого жесткого участия:

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"Но повесить "повара" за мятеж и убийство наших офицеров - просто необходимо для сохранения России как государства".

Чем закончился мятеж Пригожина в России

23 июня 2023 года главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в обстреле позиций его наемников. У Шойгу в ответ заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Уже утром 24 июня Пригожин и его наемники были в Ростове, там они захватили все военные объекты. В этом городе близ здания ЮВО главарь "вагнеровцев" требовал встречи с Герасимовым и Шойгу.

Вскоре главарь ЧВК "Вагнера" заявил, что техника его наемников поедет на Москву. Но уже вечером 24 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, результатом которых стали договоренности: дело против главного "вагнеровца" закрывают, сам он уезжает в Беларусь, его наемники возвращаются в полевые лагеря.

По состоянию на утро 26 июня неизвестно, где находится Пригожин. Кроме того, по информации росСМИ, он остается под следствием по делу о мятеже в РФ.

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