Очевидно, родителям стало понятно, что с именем Путин их сына не ожидает ничего хорошего.

Во Владимирской области РФ родители дали своему сыну имя "Путин", но сейчас "раскаялись" и дали ему нормальное имя. Об этом в интервью местным СМИ рассказала глава ЗАГСа Александровского района Екатерина Белоус.

По ее словам, изначально родители назвали мальчика Расул, но после почему-то решили переименовать его в "Путина". Это произошло еще в 2017 году. Однако теперь родители изменили мнение и сдали назад.

"Родители к нам уже повторно обратились, мы их проконсультировали. Скажем так, они раскаиваются, в том, что они это сделали. Они хотят вернуть имя ребенку, которое ему дали при рождении", — рассказала Белоус.

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Интервью чиновницы было опубликовано на сайте местной газеты, но позднее было удалено якобы из-за разглашения персональных данных ребенка. Но оно все еще доступно на странице издания в социальной сети "Вконтакте".

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