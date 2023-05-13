Полицейским померещилось то, чего нет, но признавать очевидную ошибку они отказались.

В Москве полицейские задержали мужчин, запустивших в небо воздушные шарики. Их обвиняют в дискредитации российской армии. Об этом пишет телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Как выяснило издание, 12 мая двое мужчин – гражданин России и гражданин Таджикистана – запустили над Красной площадью воздушные шарики с привязанным к ним транспарантом. Находившийся неподалеку полицейский вызвал подмогу и прибывший наряд задержал их.

Как оказалось, полицейскому показалось, что к шарам был привязан украинский флаг, а на транспаранте якобы размещалась надпись "ГУР" (Главное управление разведки Минобороны Украины).

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"Запускавших шары мужчин задержали, они пояснили, что шары были желтого и оранжевого цвета, а на плакате с разноцветными полосами, в том числе желто-фиолетовыми, была нанесена надпись: "Спасибо за дочь"", – пишет издание.

Однако даже после выяснения всех обстоятельств на мужчин все равно составили протоколы — за якобы неповиновение полицейским и за дискредитацию российской армии. Гражданину Таджикистана также вменили нарушение правил въезда в Россию.

Антиукраинская истерия в Москве

Напуганное агрессивной телепропагандой российское население теряет остатки разума. В начале мая житель Москвы вызвал полицию из-за того, что "желто-голубой" голубь начал разбрасывать на улицах российской столицы мины-лепестки с большой буквой "У".

А накануне жительница Москвы пожаловалась в полицию на молодого человека, который на улице собирал беспилотник самолетного типа и собирался его запустить. Прибывшие на вызов силовики увидели молодого папашу, который просто складывал детское автокресло.

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