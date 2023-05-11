Это привело его в ловушку - он не может прекратить войну, ведь это означает принятие поражения.

Русский диктатор Владимир Путин мечтал о блицкриге в Украине и действительно верил в захват Киева за несколько дней. Плана "Б" у него не было, и это привело его в ловушку.

Как пишет аналитик Томас Фридман в статье для The New York Times, теперь диктатор не может проиграть в этой войне, как и остановить ее. Вместе с тем, его армия не способна захватывать новые территории. Прекращение боевых действий будет означать принятие поражения.

Отсутствие у Путина плана "Б" подтверждает то, что российские оккупанты прибегли к хаотическим обстрелам гражданской инфраструктуры мирных украинских городов. Вероятно, в Кремле теперь надеются, что будут вести войну на истощение, которая сможет сломить сопротивление украинцев и ослабит западную помощь Украине.

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Сегодня план "Б" Путина состоит в том, чтобы замаскировать крах плана "А" о молниеносном захвате всей Украины. Журналист иронично заявил, что войну россиянам необходимо было называть не "специальной военной операцией", а операцией "Спаси мое лицо".

"Что делает эту войну одной из самых болезненных и бессмысленных войн современности – лидер уничтожает гражданскую инфраструктуру другой страны, пока это не дает ему достаточно прикрытия, чтобы скрыть тот факт, что он был огромным дураком", – отметил Фридман.

Как отмечает аналитик, Путин до сих пор пытается найти хоть какое-то оправдание неудачам "второй армии мира" в Украине. Например, во время парада 9 мая он отметился заявлениями о том, что Украины не существует, а ее территории - это часть РФ. По его версии, войну спровоцировали "глобалисты и элиты" Запада.

Фридман уверен, что теперь Путин изо всех сил ищет план "Б", но проблем у него очень много. Теперь россиянам нужно объяснить неудачи, потери и изоляцию, в которой оказалась Россия.

"Невозможно вникнуть в голову Путина и предсказать его следующий шаг... Его действия свидетельствуют о том, что он осознает провал плана "А". И теперь он сделает все, чтобы создать план "Б", чтобы оправдать ужасные потери перед страной, где побежденные лидеры не уходят в отставку мирно", одержал победу Фридман.

Война в Украине: чего добивается Россия

Россия верила в победоносную войну за считанные дни, но ее иллюзии быстро разрушились о сопротивление мужественных украинцев. По мнению аналитиков ISW, затягивание войны в Украине не было первоначальной целью Кремля и является вынужденным из-за провала российского "блицкрига" с одной стороны и недостаточной помощи Запада Украине с другой стороны.

По мнению советника главкома Залужного - генерала Виктора Назарова, война с РФ может продлиться еще год. Одержать победу над Россией на поле боя вполне реально.

Тем временем Украина готовится к крупному контрнаступлению. Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что эта военная операция состоится неожиданно для всех.

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