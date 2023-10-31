Пропаганда уверяет, что инцидент был незначительным, но публикует фото столба густого дыма над предприятием.

На военном заводе "УРАЛ" в Пермском крае РФ прогремел мощный взрыв. Хоть пропаганда и уверяет, что пострадавших нет, а взрыв был не масштабным, очевидцы говорят об обратном.

Как сообщают российские паблики, инцидент произошел в здании Соликамского завода "Урал" - одного из крупнейших военно-промышленных заводов в России. Там производят в том числе боеприпасы и взрывчатку.

На кадрах с места происшествия очевидец отмечает, что в районе первой вахты стоит огромный столб густого дыма. Перед этим прогремел взрыв.

В то же время, "РИА Новости" со ссылкой на спасателей уверяет, что в результате взрыва никто не пострадал. Предприятие якобы работает в штатном режиме.

Другие инциденты в России

В ночь на 10 августа пожар вспыхнул в Домодедово Московской области. Перед возгоранием там слышали взрыв. По официальным данным, загорелся автосервис.

Кроме того, в подмосковном городе Сергиев Посад днем прогремел мощный взрыв на заводе. СМИ писали о погибших и десятках раненых. Этот завод занимался производством оптики и, как оказалось, участвовал в разработке стратегического бомбардировщика-ракетоносца под названием "Посланник".

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