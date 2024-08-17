В 2010 году будущий "герой СВО" получил 20 лет тюрьмы за убийство четырех человек.

В российском Ярославле Кировский районный суд приговорил Николая Оголобяка, участника вторжения в Украину, к 10 годам колонии строгого режима за сбыт наркотиков, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу суда.

В январе-феврале текущего года подсудимый купил через интернет партию синтетических наркотических средств у неустановленных лиц. У себя дома он расфасовал наркотики и планировал поместить их в тайники в центре Ярославля, однако его задержали полицейские.

Ранее Оголобяк отбывал срок за ритуальные убийства, но был помилован Владимиром Путиным за участие в войне против Украины.

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В 2010 году будущий "герой СВО" получил 20 лет тюрьмы за убийство четырех человек. Преступления носили ритуальный характер - мужчина состоял в банде, которая придерживалась идеологии "сатанизма". Однако в ноябре прошлого года он завербовался на войну, благодаря чему вскоре оказался на свободе.

Преступления учасников войны в РФ

В Курской области РФ российские военные расстреляли машину с гражданскими. Один человек ранен.

Как пишет "База", "Ладу Приору" расстреляли вечером 24 июля в районе села Мартыновка в Суджанском районе. В машине было два человека - 21-летний пассажир получил ранения и был госпитализирован. Пострадавшие рассказали, что стрелки были одеты в форму военнослужащих.

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