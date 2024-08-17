Россия крайне неохотно выводит боевые подразделения из Донецкой области для отражения атак ВСУ на Курщине.

Российские войска продолжают высокий темп наступления в Донецкой области, демонстрируя этим, что российское военное командование продолжает отдавать приоритет наступлению на востоке Украины, даже несмотря на успешное вторжение Украины в Курской области.

Как отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW), российские войска продолжают осуществлять тактическое окружение украинских войск к юго-востоку от Покровска. Также, по данным ISW, российские войска, вероятно, захватили Орловку и Желанное.

Представитель украинской Таврийской группы войск капитан Дмитрий Лиховой заявил 15 августа, что также не произошло существенных изменений в группировке российских войск на юге Украины и что российские войска не сокращают свои наступательные операции в этом районе.

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"Россия начала перебрасывать определенные элементы из Украины, чтобы отреагировать на ситуацию в Курской области, но типы передислоцируемых подразделений и то, откуда они передислоцируются, являются весомым показателем того, что российское военное командование по-прежнему отдает приоритет наступательным операциям на востоке Украины", - отмечают аналитики.

Так, издание CNN писало, что российское военное командование не перебрасывает более крупные и лучше подготовленные элементы с территории Украины в Курскую область, при этом один источник заявил, что отсутствие существенной передислокации российских войск может быть связано с тем, что российское военное командование только начинает этот процесс или с тем, что для проведения передислокации недостаточно сил.

"ISW не наблюдал сообщений в открытых источниках о том, что российское военное командование передислоцирует целые бригады из Украины в Курскую область, но наблюдал сообщения о передислокации в этот район частей российских полков", - говорится в анализе.

По данным ISW, российское военное командование выводит отдельные элементы российских нерегулярных формирований из Донецкой области для отражения украинского вторжения в Курскую область, но, скорее всего, крайне неохотно будет выводить военные подразделения, участвующие в боевых действиях, из приоритетных секторов в Донецкой области из-за опасений замедления темпов российских операций в этих районах.

Операция в Курской области - новости

ВСУ продолжают продвигаться в Курской области, и, по данным аналитиков DeepState, взяли под контроль село Внезапное. В то же время в DeepState отметили, что россияне продвинулись возле Песчаного и в Красногоровке Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Курской области РФ под контролем ВСУ уже более 80 населенных пунктов. На этой территории была создана военная комендатура во главе с генерал-майором Эдуардом Москалевым.

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