Сейчас из-за инцидента остановлено движение поездов через этот мост.

В Самарской области РФ неизвестные взорвали железнодорожный мост.

Как сообщает "База", из-за мощного взрыва поврежден железнодорожный мост через Чапаевку. По данным источников канала, повреждения получили металлоконструкции моста, а также ограждение. При этом бетонная опора предварительно не повреждена.

"На данный момент задержаны три пассажирских поезда, которые ехали из Москвы, и одна электричка. Сейчас территория оцеплена. На месте работают спецслужбы и саперы", - пишет "База".

Видео дня

Другие инциденты в России

Как сообщал УНИАН, недавно в городе Нижний Тагил (Свердловская область) произошел взрыв на железнодорожных путях . Власти утверждают, что все обошлось без серьезных последствий.

В последнее время ряд российских металлургических предприятий пострадали от волны пожаров. Из-за санкций усложнился процесс импорта оборудования для горно-обогатительных предприятий России, что препятствует своевременной замене изношенной техники.

Также мы рассказывали, что в РФ стотысячный город сидит без света и с холодными батареями. Местный губернатор "переводит стрелки" за случившуюся ситуацию на Вооруженные Силы Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: