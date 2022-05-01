Вырученные от продажи этих активов средства спикер предлагает направлять на развитие РФ.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выступил с инициативой конфисковать активы бизнесменов из "недружественных стран".

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом он предлагает ответить на принятый Палатой представителей США законопроект, который якобы "позволяет передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан".

"Правильно в отношении бизнеса, находящегося на территории Российской Федерации, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы", - говорит Володин.

Вырученные от продажи этих активов средства спикер предлагает направлять на развитие РФ.

На самом же деле законопроект, о котором пишет спикер Госдумы, предусматривает не передачу замороженных активов Украине напрямую, а их продажу и дальнейшее использование на нужды Украины, в частности, военные.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предлагал национализировать производства иностранных компаний, которые объявили о выходе с российского рынка. После этого депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий переход таких иностранных компаний под внешнее управление.

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