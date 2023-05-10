Дальше по уровню деградации только "народная медицина".

Министерство здравоохранения РФ в целях "экономии" и "практичности" собирается полностью переложить лечение россиян на медсестер. Напомним, что коллапс российской экономики эксперты предрекли еще в апреле 2023 года.

Соответствующей идеей "отличился" Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения ведомства. Подробности пишет издание The Moscow Times.

Там считают, что такие процедуры, как проведение медосмотров, ведение личного дела о состоянии здоровья, наблюдение за пациентами, назначения медикаментозного лечения и выезд к больным на дом - задачи, с которыми легко могут справиться медсестры, вместо терапевтов.

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В Минздраве считают, что такое перераспределение задач не отразится на качестве оказания медпомощи россиянам, но, в то же время, поможет России избежать потери "финансовых и трудовых" ресурсов.

При этом от подобной "экономии" в шоке, прежде всего, российские врачи. Более половины из них не готовы к таким жертвам ради благополучия России.

Также примерно 90,6% опрошенных медсестер говорят, что, итак, слишком перегружены задачами на своих рабочих местах, поэтому не готовы брать на себя еще и обязанности терапевтов. Такую причину назвали 63,7% медсестер.

У российских мужчин начались проблемы с потенцией

Напомним, что в начале 2023 года на сферу здравоохранения России пришелся новый "удар". У российских мужчин на нервной почве от войны в Украине и мобилизации начались проблемы с потенцией.

В частности, по данным системы "Честный знак", россияне буквально атаковали полки магазинов в поиске срдеств-афродизиаков для увеличения "мужской силы". С января по март мужчины потратили на данные препараты около 1,8 млрд рублей и приобрели не менее 2,7 млн упаковок.

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