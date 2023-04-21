За первые три месяца 2023 года продажи соответствующих медицинских средств выросли на 39%.

Спустя год после начала полномасштабной войны в Украине у российских мужчин начали наблюдаться проблемы с потенцией. Это подтверждает статистика продаж медицинских препаратов, которые помогают справиться с ними.

Как сообщили росСМИ со ссылкой на данные системы "Честный знак", за первый квартал 2023 года продажи средств для повышения "мужской силы" выросли на 39% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. С января по март россияне приобрели 2,7 млн упаковок афродизиаков на общую сумму 1,8 млрд рублей.

"В среднем на тысячу взрослых мужчин, проживающих в России, в первом квартале 2023 года пришлось по 392 пачки таких препаратов", — отметили аналитики.

Видео дня

Основатель и руководитель психологического центра Сергей Ланг сообщил, что все пары, которые обращаются к семейным консультантам, рассказывают о снижении сексуальной активности: "Многие люди испытывают стресс из-за внешних факторов, и это, конечно, сильно сказывается на сексуальной жизни".

Ланг отметил, что причина проблем с эрекцией скрыта в подсознании мужчин. Но россияне предпочитают лечить следствие, из-за чего выросли продажи афродизиаков.

Экономические и социальные проблемы россиян

В России назвали доллары и евро "опасными валютами". Банки государства-агрессора на фоне санкций уже предлагают открывать вклады в индийских рупиях и дирхамах ОАЭ.

По итогам 2022 года расходы на здравоохранение в регионах России сократили на 3,9%. Решение было принято на фоне падениях доходов.

Пенсионерку из РФ оштрафовали на 40 тысяч рублей за похвалу президента Украины Владимира Зеленского. Бабушка назвала его "красивым молодым человеком с хорошим чувством юмора".

Вас также могут заинтересовать новости: